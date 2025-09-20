Трамп примет Эрдогана в Белом доме 25 сентября
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 25 сентября проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме. Об этом руководитель Штатов написал в своей соцсети Truth Social.
По словам Трампа, во время встречи будут обсуждать торговые и военные соглашения, среди которых – большая закупка самолетов Boeing, контракт по F-16 и продолжение переговоров по F-35.
Трамп выразил надежду, что переговоры завершатся положительно.
Американский президент также подчеркнул, что имеет "очень хорошие отношения" с Эрдоганом и с нетерпением ожидает встречи.
- 12 августа Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция готова организовать саммит Зеленского, Трампа и Путина.
- 22 августа сообщалосьчто Турция может стать гарантом безопасности для Украины в морской компоненте.
- В то же время в Турции примут решение об отправке солдат в Украину после прекращения огня.
