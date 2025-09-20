Трамп прийме Ердогана в Білому домі 25 вересня

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що 25 вересня проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом у Білому домі. Про це керівник Штатів написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, під час зустрічі обговорюватимуть торговельні та військові угоди, серед яких – велика закупівля літаків Boeing, контракт на F-16 і продовження переговорів стосовно F-35.

Трамп висловив сподівання, що переговори завершаться позитивно.

Американський президент також наголосив, що має "дуже добрі стосунки" з Ердоганом і з нетерпінням очікує на зустріч.