Ердоган не вірить, що війна Росії проти України скоро закінчиться
Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не вірить у швидке завершення російсько-української війни. Таку думку він висловив в інтерв’ю американському каналу Fox News.

У турецького президента запитали, чи вірить він, що війна РФ проти України скоро завершиться.

"Я не дуже вірю в це. Це недобре для світу. І ми, думаючи про це таким чином, відчуваємо важкий біль на серці", – сказав Ердоган.

Також лідер Туреччини розповів, що має "важливі стосунки" як з Росією, так і з Україною.

"Ми ніколи не хочемо дистанціюватися від цих країн. Ми завжди дотримувалися мирного процесу як з Росією, так і з Україною. Ми б ніколи не бажали такої війни. Але, на жаль, ця війна забрала життя мільйонів людей. Росія зазнала дуже серйозних втрат. Україна також зазнала дуже серйозних втрат як у людському, так і у фінансовому плані", – сказав він.

Водночас Ердоган вважає, що Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані. Він згадав про фінансову допомогу з боку Європи, але зазначив, що це не може тривати "вічно".

Президент Туреччини висловив надію, що підтримка України триватиме.

  • 22 серпня 2025 року повідомлялося, що Туреччина може стати гарантом безпеки для України в морській компоненті.
  • 28 вересня Ердоган заявив, що з припиненням російсько-української війни Туреччина продовжуватиме робити внесок у безпеку України.
