Ердоган не вірить, що війна Росії проти України скоро закінчиться

Турецький президент вважає, що Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: Erdem Sahin/EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не вірить у швидке завершення російсько-української війни. Таку думку він висловив в інтерв’ю американському каналу Fox News.

У турецького президента запитали, чи вірить він, що війна РФ проти України скоро завершиться.

"Я не дуже вірю в це. Це недобре для світу. І ми, думаючи про це таким чином, відчуваємо важкий біль на серці", – сказав Ердоган.

Також лідер Туреччини розповів, що має "важливі стосунки" як з Росією, так і з Україною.

"Ми ніколи не хочемо дистанціюватися від цих країн. Ми завжди дотримувалися мирного процесу як з Росією, так і з Україною. Ми б ніколи не бажали такої війни. Але, на жаль, ця війна забрала життя мільйонів людей. Росія зазнала дуже серйозних втрат. Україна також зазнала дуже серйозних втрат як у людському, так і у фінансовому плані", – сказав він.

Водночас Ердоган вважає, що Україна не може конкурувати з Росією в економічному плані. Він згадав про фінансову допомогу з боку Європи, але зазначив, що це не може тривати "вічно".

Президент Туреччини висловив надію, що підтримка України триватиме.

22 серпня 2025 року повідомлялося, що Туреччина може стати гарантом безпеки для України в морській компоненті.

28 вересня Ердоган заявив, що з припиненням російсько-української війни Туреччина продовжуватиме робити внесок у безпеку України.