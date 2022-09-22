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Эрдоган поблагодарил Зеленского и Путина за обмен пленными. Упомянул "установление мира"

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22.09.2022, 14:42
Эрдоган поблагодарил Зеленского и Путина за обмен пленными. Упомянул
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за обмен пленными 21 сентября и заявил, что это "является важным шагом на пути к прекращению войны". Об этом он сказал во время общения с журналистами в Нью-Йорке, цитирует его Hurriyet.

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По его словам, обмен пленными является "важным шагом на пути к прекращению войны". Он отметил, что "усилия по установлению мира" между Россией и Украиной продолжаются. 

Он поблагодарил Зеленского и Путина за организацию обмена. 

"Я также хотел бы поблагодарить всех своих друзей, которые приложили усилия в этом процессе", — сказал Эрдоган.

СПРАВКА. Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. И.о. главы СБУ Василий Малюк заявил, что Украина вернула пленных бойцов в обмен на подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука. Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине. Медведчук все еще важен для России — поэтому его обменяли на пленных украинских воинов, сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. Пять командиров, которые защищали Мариуполь, до конца войны будут находиться в Турции под личной протекцией Эрдогана. 
  • Ранее Эрдоган заявил, что "ни один лидер не признает свою ошибку после того, как сделал шаг" в ответ на вопрос, осознает ли Путин свой "просчет" в недооценке способности Украины к сопротивлению полномасштабному вторжению РФ.
  • Он также заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс. 
  • Турецкий лидер считает, что энергетический кризис в странах ЕС якобы "вызвала позиция Европы" в отношении Путина.

Читайте также: Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о крупнейшем обмене большой войны

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война владимир путин Турция обмен пленными реджеп тайип эрдоган
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