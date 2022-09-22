Эрдоган поблагодарил Зеленского и Путина за обмен пленными. Упомянул "установление мира"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина за обмен пленными 21 сентября и заявил, что это "является важным шагом на пути к прекращению войны". Об этом он сказал во время общения с журналистами в Нью-Йорке, цитирует его Hurriyet.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, обмен пленными является "важным шагом на пути к прекращению войны". Он отметил, что "усилия по установлению мира" между Россией и Украиной продолжаются.
Он поблагодарил Зеленского и Путина за организацию обмена.
"Я также хотел бы поблагодарить всех своих друзей, которые приложили усилия в этом процессе", — сказал Эрдоган.
- Ранее Эрдоган заявил, что "ни один лидер не признает свою ошибку после того, как сделал шаг" в ответ на вопрос, осознает ли Путин свой "просчет" в недооценке способности Украины к сопротивлению полномасштабному вторжению РФ.
- Он также заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс.
- Турецкий лидер считает, что энергетический кризис в странах ЕС якобы "вызвала позиция Европы" в отношении Путина.
Читайте также: Герои Азовстали возвращаются домой. Что известно о крупнейшем обмене большой войны
Комментарии