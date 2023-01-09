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Эрдоган снова говорит, что ищет мир. Критикует тех, кто "содействует торговцам оружием"

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 07:38
Эрдоган снова говорит, что ищет мир. Критикует тех, кто
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ищет мирное урегулирование войны России против Украины "в отличие от тех, кто содействует торговцам оружием". Об этом он сказал во время последнего выступления, цитирует его агентство Anadolu.

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По его словам, Турция будет продолжать содействовать отправке зерна в Африку через коридор в Черном море. 

Он отметил, что его страна вносит свой вклад в поиск урегулирования войны РФ против Украины, "в отличие от тех, кто содействует торговцам оружием".

Эрдоган заявил, что ведет постоянные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским.

"Турция прилагает усилия для достижения мира во всем мире. Мы прилагаем усилия, чтобы их примирить. Мы продолжаем искренне идти по этому пути во имя мира во всем мире", — резюмировал турецкий лидер.

Читайте также: Эрдоган заявил, что Запад в войне России против Украины занимался "только провокациями"

Дмитро Гриниченко
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