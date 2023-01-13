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Ермак о ситуации в Соледаре на вечер 12 января: Ни одна из сторон не контролирует город

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 15:06
Ермак о ситуации в Соледаре на вечер 12 января: Ни одна из сторон не контролирует город - Фото
Андрей Ермак (фото - пресс-служба Офиса президента)

По информации главы Офиса президента Андрея Ермака, город Соледар, самую горячую точку фронта российской войны против Украины в эти дни, на вечер 12 января "не контролирует ни одна сторона" – идут постоянные бои. Об этом он рассказал Le Monde.

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Отвечая на вопрос французской газеты о том, что происходит сейчас в Бахмуте и Соледаре в Донецкой области, он сравнил ситуацию с Верденской мясорубкой.

"Соледар – место уличных сражений, где ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но город не контролируют", – сказал он.

Ермак оценил ситуацию там как "тяжелую, даже очень тяжелую" и назвал сражение "битвой при Вердене XXI века".

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"Человеческих потерь с российской стороны много, намного больше, чем у нас. <...> Но перед нами – человеческая масса, которая беспрестанно атакует, атакует, атакует", – добавил он и призвал союзников поставлять Украине тяжелую боевую технику.

Битва при Вердене, вошедшая в историю как Верденская мясорубка – самое затяжное и жестокое сражение Первой мировой войны. По приблизительной оценке, около 300 000 немецких и французских солдат погибли в боях на северо-востоке Франции за 10 месяцев 1916 года.

Почему для РФ так важно захватить Соледар и зачем за него держаться ВСУ – смотрите в видео LIGA.net.

Смотрите видео: О пользе дронов. Вагнеровцы лезли в промзону Соледара, их увидели и уничтожили

Євген Пилипенко
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война Донбасс пропаганда бахмут Соледар андрей ермак Верден
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