Ермак о ситуации в Соледаре на вечер 12 января: Ни одна из сторон не контролирует город

По информации главы Офиса президента Андрея Ермака, город Соледар, самую горячую точку фронта российской войны против Украины в эти дни, на вечер 12 января "не контролирует ни одна сторона" – идут постоянные бои. Об этом он рассказал Le Monde.

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Отвечая на вопрос французской газеты о том, что происходит сейчас в Бахмуте и Соледаре в Донецкой области, он сравнил ситуацию с Верденской мясорубкой.

"Соледар – место уличных сражений, где ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но город не контролируют", – сказал он.

Ермак оценил ситуацию там как "тяжелую, даже очень тяжелую" и назвал сражение "битвой при Вердене XXI века".

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"Человеческих потерь с российской стороны много, намного больше, чем у нас. <...> Но перед нами – человеческая масса, которая беспрестанно атакует, атакует, атакует", – добавил он и призвал союзников поставлять Украине тяжелую боевую технику.

Битва при Вердене, вошедшая в историю как Верденская мясорубка – самое затяжное и жестокое сражение Первой мировой войны. По приблизительной оценке, около 300 000 немецких и французских солдат погибли в боях на северо-востоке Франции за 10 месяцев 1916 года.

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9 января 2023 года в МО сообщили, что россияне перебросили еще вагнеровцев в район Соледара и начали мощный штурм. Враг пытается окружить группировку ВСУ в городе с севера и юга (со стороны Бахмута).

12 января президент Зеленский заверил, что подразделения там будут обеспечиваться боеприпасами "и всем необходимым оперативно и бесперебойно".

Днем 13 января оккупанты в очередной раз заявили, что захватили Соледар, но в ВСУ опровергли это как очередной фейк и информационную операцию врага.

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Євген Пилипенко

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