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Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию на Бахмутском направлении

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 10:11
Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию на Бахмутском направлении - Фото
Андрей Ермак и Джейк Салливан (фото - Сергей Долженко: EPA)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которого проинформировал его о решении президента Владимира Зеленского и военного руководства Украины относительно хода оборонной операции на Бахмутском направлении. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отдельно стороны обсудили нынешние международные усилия по оказанию оборонной и финансовой поддержки Украине.

Руководитель ОП проинформировал Салливана о масштабном вреде для окружающей среды в Украине, который наносит российская агрессия. Он отметил, что ее последствия повлияют на экосистему всей Европы. Поэтому, по словам Ермака, мир должен приложить максимум усилий, чтобы остановить разрушительное влияние агрессии на окружающую среду и привлечь Россию к ответственности.

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Вадим Ребрина
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бахмут андрей ермак Джейк Салливан
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