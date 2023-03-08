Ермак обсудил с советником Байдена ситуацию на Бахмутском направлении
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в ходе которого проинформировал его о решении президента Владимира Зеленского и военного руководства Украины относительно хода оборонной операции на Бахмутском направлении. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Отдельно стороны обсудили нынешние международные усилия по оказанию оборонной и финансовой поддержки Украине.
Руководитель ОП проинформировал Салливана о масштабном вреде для окружающей среды в Украине, который наносит российская агрессия. Он отметил, что ее последствия повлияют на экосистему всей Европы. Поэтому, по словам Ермака, мир должен приложить максимум усилий, чтобы остановить разрушительное влияние агрессии на окружающую среду и привлечь Россию к ответственности.
- Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что приезд украинских генералов в Бахмут — это маркер того, что ВСУ будут бороться за каждый метр земли.
- Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте и распространяет фейк об окружении города.
- 6 марта Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.
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