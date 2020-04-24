Ермак предложил ветеранам АТО создать экспертный совет при президенте

Глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с представителями Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО предложил создать при президенте экспертный совет с участием ветеранов "для общения на постоянной основе". Об этом сообщает пресс-служба ОП.
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На встрече были затронуты актуальные вопросы материального обеспечения и социальной защиты военнослужащих и членов их семей.
"С целью налаживания активного взаимодействия и привлечения ветеранов к обсуждению государственных решений по важным для них вопросам была рассмотрена возможность создания экспертного совета с участием ветеранов при президенте Украины", - сказано в сообщении.
Ермак отметил, что для президента очень важно учитывать пожелания ветеранов по реабилитации, трудоустройству, обеспечению жильем и другим социальным вопросам.
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"Нам важна ваша точка зрения о путях возвращения Донбасса и Крыма. Важно ваше мнение о реформе украинского войска, об оборонных программах, о качестве гражданских реформ, результаты которых можно чувствовать на себе. Поэтому мы хотели бы общаться на постоянной основе", - сказал Ермак.