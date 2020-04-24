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Ермак предложил ветеранам АТО создать экспертный совет при президенте

Ермак предложил ветеранам АТО создать экспертный совет при президенте - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
24.04.2020, 19:58

"Нам важна ваша точка зрения о путях возвращения Донбасса и Крыма", - сказал глава ОП

Глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с представителями Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО предложил создать при президенте экспертный совет с участием ветеранов "для общения на постоянной основе". Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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На встрече были затронуты актуальные вопросы материального обеспечения и социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

"С целью налаживания активного взаимодействия и привлечения ветеранов к обсуждению государственных решений по важным для них вопросам была рассмотрена возможность создания экспертного совета с участием ветеранов при президенте Украины", - сказано в сообщении.

Ермак отметил, что для президента очень важно учитывать пожелания ветеранов по реабилитации, трудоустройству, обеспечению жильем и другим социальным вопросам.

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"Нам важна ваша точка зрения о путях возвращения Донбасса и Крыма. Важно ваше мнение о реформе украинского войска, об оборонных программах, о качестве гражданских реформ, результаты которых можно чувствовать на себе. Поэтому мы хотели бы общаться на постоянной основе", - сказал Ермак.

  • 11 марта 2020 года в Минске на заседании трехсторонней контактной группы Ермак подписал протокол о создании  консультативного совета с представителями ОРДЛО.
  • 29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака".
  • 23 апреля это дело переквалифицировали на "мошенничество" и передали из НАБУ в Нацполицию. 
  • В этот же день петиция об увольнении Ермака набрала на сайте президента более 25 000 подписей.

Вадим Ребрина
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Донбасс ветераны андрей ермак
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