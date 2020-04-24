Ермак предложил ветеранам АТО создать экспертный совет при президенте

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с представителями Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана и АТО предложил создать при президенте экспертный совет с участием ветеранов "для общения на постоянной основе". Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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На встрече были затронуты актуальные вопросы материального обеспечения и социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

"С целью налаживания активного взаимодействия и привлечения ветеранов к обсуждению государственных решений по важным для них вопросам была рассмотрена возможность создания экспертного совета с участием ветеранов при президенте Украины", - сказано в сообщении.

Ермак отметил, что для президента очень важно учитывать пожелания ветеранов по реабилитации, трудоустройству, обеспечению жильем и другим социальным вопросам.

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"Нам важна ваша точка зрения о путях возвращения Донбасса и Крыма. Важно ваше мнение о реформе украинского войска, об оборонных программах, о качестве гражданских реформ, результаты которых можно чувствовать на себе. Поэтому мы хотели бы общаться на постоянной основе", - сказал Ермак.

11 марта 2020 года в Минске на заседании трехсторонней контактной группы Ермак подписал протокол о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО.

29 марта народный депутат Гео Лерос опубликовал серию видео, на которых брат главы Офиса президента якобы обсуждает кадровые назначения за деньги. На следующий день САП открыла уголовное дело по "пленкам Ермака".

23 апреля это дело переквалифицировали на "мошенничество" и передали из НАБУ в Нацполицию.

В этот же день петиция об увольнении Ермака набрала на сайте президента более 25 000 подписей.