ЕС хочет начать переговоры с Украиной о вступлении в июне: мешает Венгрия – Politico

Один из дипломатов ЕС считает, что Будапешт, вероятно, желает "положить конец" переговорам о вступлении Украины в блок

Венгерский премьер Виктор Орбан (Фото: EPA)

В Европейском Союзе хотят начать переговоры по вступлению Украины в июне, а на Венгрию оказывают давление, чтобы она отказалась от своей оппозиции по заявке Киева. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов, ознакомленных с этим вопросом.

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Издание сообщило, что сейчас дипломаты ЕС и Киева интенсивно работают над тем, чтобы Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в блок. По словам европейских дипломатов, цель состоит в том, чтобы официальные переговоры начались уже 25 июня.

Также по словам дипломатов, и Брюссель, и Киев ведут интенсивную двустороннюю дипломатию с Будапештом, чтобы решить проблемы венгерских меньшинств в Украине.

Один из дипломатов ЕС считает, что Будапешт, вероятно, желает "положить конец" переговорам о вступлении Украины в блок до того, как он начнет председательство в Совете ЕС в июле.

Издание добавило, что Украина и ее союзники призывают к проведению межправительственной конференции между Брюсселем и Киевом до того, как 1 июля Венгрия возьмет на себя ротационное председательство в Совете ЕС.

15 апреля вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что если страны ЕС одобрят начало переговоров о вступлении Украины в июне, то во время председательства Венгрии в Совете ЕС будут решаться сугубо технические вопросы.

23 апреля сообщалось, что венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать помощь Европейского Союза для Украины в размере 2 млрд евро из-за того, что в Украине до сих пор не прекратилась "дискриминация венгерских сообществ".

Во время встречи в Ужгороде, которая состоялась 29 января 2024 года, Сийярто заявил, что венгерская сторона сформулировала просьбу в 11 пунктах к Украине относительно прав национальных меньшинств.

Также глава венгерского МИД высказался о процессе восстановления доверия между государствами, что может потребовать длительного времени. Он считает, что между странами "долгий путь восстановления доверия".

5 марта Сийярто заявил, что ответный документ, отправленный украинским правительством, не содержит никакого прогресса относительно полного восстановления прав венгерского меньшинства Закарпатья, которые были у него до 2015 года. По его Сийярто, встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Владимира Зеленского не состоится, пока Киев "не вернет" эти права.

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