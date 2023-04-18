ЕС: С Китаем не может быть нормальных отношений, если он не заставит РФ закончить войну

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у Европы не может быть нормальных отношений с КНР, если она не заставит РФ прекратить войну против Украины. Об этом он сообщил во время выступления в Европалате.

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По его словам, отношения ЕС с Китаем не могут нормально развиваться, если он не использует свое влияние на Россию, чтобы заставить ее вывести войска из Украины и закончить войну.

"Любой нейтралитет, не делающий различия между агрессором и подвергшимся нападению, означает встать на сторону агрессора", — сказал Боррель.

Он отметил, что в сложных отношениях с КНР "неизбежно существуют разные точки зрения".

"Тайвань является частью нашего геостратегического периметра. Нужно гарантировать мир и защищать интересы ЕС, не подливая масла в огонь. Я уверен, что все страны разделяют эту позицию", — подчеркнул дипломат.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

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Дмитро Гриниченко

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