ЕС: С Китаем не может быть нормальных отношений, если он не заставит РФ закончить войну
Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у Европы не может быть нормальных отношений с КНР, если она не заставит РФ прекратить войну против Украины. Об этом он сообщил во время выступления в Европалате.
По его словам, отношения ЕС с Китаем не могут нормально развиваться, если он не использует свое влияние на Россию, чтобы заставить ее вывести войска из Украины и закончить войну.
"Любой нейтралитет, не делающий различия между агрессором и подвергшимся нападению, означает встать на сторону агрессора", — сказал Боррель.
Он отметил, что в сложных отношениях с КНР "неизбежно существуют разные точки зрения".
"Тайвань является частью нашего геостратегического периметра. Нужно гарантировать мир и защищать интересы ЕС, не подливая масла в огонь. Я уверен, что все страны разделяют эту позицию", — подчеркнул дипломат.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.
- Зеленский пригласил Си Цзиньпина приехать с визитом в Украину, заявив, что хочет поговорить с китайским лидером.
- В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.
- 21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".
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