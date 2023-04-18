UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЕС: С Китаем не может быть нормальных отношений, если он не заставит РФ закончить войну

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 13:52
ЕС: С Китаем не может быть нормальных отношений, если он не заставит РФ закончить войну - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что у Европы не может быть нормальных отношений с КНР, если она не заставит РФ прекратить войну против Украины. Об этом он сообщил во время выступления в Европалате.

По его словам, отношения ЕС с Китаем не могут нормально развиваться, если он не использует свое влияние на Россию, чтобы заставить ее вывести войска из Украины и закончить войну. 

"Любой нейтралитет, не делающий различия между агрессором и подвергшимся нападению, означает встать на сторону агрессора", — сказал Боррель.

Он отметил, что в сложных отношениях с КНР "неизбежно существуют разные точки зрения". 

"Тайвань является частью нашего геостратегического периметра. Нужно гарантировать мир и защищать интересы ЕС, не подливая масла в огонь. Я уверен, что все страны разделяют эту позицию", — подчеркнул дипломат.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

Читайте также: Китай считает Украину частью России, а не суверенным государством — депутат Бундестага

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай война евросоюз Жозеп Боррель
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 