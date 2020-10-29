Еще один судья КСУ не согласился с решением по декларированию: его аргументы
Василий Лемак отметил, что судья должен остерегаться выносить решения на основании своих личных представлений о политике
Еще один судья Конституционного суда Василий Лемак не согласился с решением суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Его отдельное мнение опубликовано на сайте КСУ.
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Лемак считает, что решение не обосновано надлежащим образом.
Он отметил, что судья должен остерегаться выносить решения на основании своих личных представлений о политике. Решение рассмотренного КСУ вопроса относится к компетенции парламента, считает он. Как именно осуществлять контроль декларирования, не может быть установлено в суде. "По доктрине "политического вопроса" суд должен был отказаться от рассмотрения таких вопросов", – считает Лемак.
Он отметил, что ни одно положение Конституции не может быть трактовано таким образом, чтобы это привело к снижению способности государства противодействовать угрозам нацбезопасности.
Лемак также отметил, что принципиально не согласен с отрицанием идеи криминализации за заведомо недостоверное декларирование. Он говорит, что это противоречит мировому опыту.
Судья согласился с коллегой Сергеем Головатым в том, что контроль за законностью доходов судей не является вмешательством в их профессиональную деятельность.
Лемак также напомнил, что КСУ, признав ряд законов неконституционными, не предоставил парламенту времени для урегулирования этого вопроса с целью недопущения "законодательной паузы" в этой сфере.
- 28 октября 2020 г КСУ по обращению 47 депутатов ОПЗЖ отменил статью 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК. Это означает, что агентство не сможет проверять декларации чиновников на нарушения и инициировать привлечение их к ответственности, свободный доступ к реестру деклараций должен быть закрыт. НАПК уже закрыло реестр.
- Замглавы КСУ Головатый не поддержал решение суда, назвав его юридически необоснованным.
- НАПК сообщило, что в декларациях двух судей КСУ, которые рассматривали это решение, есть нарушения, следовательно – возможен конфликт интересов.
- Журналисты программы "Схемы" сообщают, что глава КСУ Александр Тупицкий в 2018 г стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз на Южном берегу оккупированного Крыма и не отразил информацию об этом в своей декларации.
- Сегодня представитель Украины в ЕС заявил, что решение КСУ может стать причиной для приостановки безвиза с Евросоюзом.
- Президент Владимир Зеленский срочно созвал на закрытое совещание Совет нацбезопасности и обороны из-за "сокрушительного удара" по борьбе с коррупцией.
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