Еще один судья КСУ не согласился с решением по декларированию: его аргументы

Василий Лемак отметил, что судья должен остерегаться выносить решения на основании своих личных представлений о политике

Еще один судья Конституционного суда Василий Лемак не согласился с решением суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Его отдельное мнение опубликовано на сайте КСУ.

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Лемак считает, что решение не обосновано надлежащим образом.

Он отметил, что судья должен остерегаться выносить решения на основании своих личных представлений о политике. Решение рассмотренного КСУ вопроса относится к компетенции парламента, считает он. Как именно осуществлять контроль декларирования, не может быть установлено в суде. "По доктрине "политического вопроса" суд должен был отказаться от рассмотрения таких вопросов", – считает Лемак.

Он отметил, что ни одно положение Конституции не может быть трактовано таким образом, чтобы это привело к снижению способности государства противодействовать угрозам нацбезопасности.

Лемак также отметил, что принципиально не согласен с отрицанием идеи криминализации за заведомо недостоверное декларирование. Он говорит, что это противоречит мировому опыту.

Судья согласился с коллегой Сергеем Головатым в том, что контроль за законностью доходов судей не является вмешательством в их профессиональную деятельность.

Лемак также напомнил, что КСУ, признав ряд законов неконституционными, не предоставил парламенту времени для урегулирования этого вопроса с целью недопущения "законодательной паузы" в этой сфере.

Вадим Ребрина

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