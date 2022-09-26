Эскалация войны. В ЕС собирают закрытую встречу послов и группы по кризисному реагированию

26 сентября в Брюсселе состоится закрытая встреча рабочей группы Евросоюза по кризисному реагированию, на которую приглашены и послы ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

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Как отмечается, участники встречи обсудят опасности эскалации войны России против Украины и события в РФ.

Подчеркивается, что на заседания рабочей группы по кризисному реагированию пригласили послов стран-членов Европейского Союза, обычно так не бывает.

В объединенную группу реагирования на политические кризисы входят представители исполнительной власти и дипломатической службы ЕС.

Источники Reuters сообщили, что встреча за закрытыми дверями в Брюсселе должна начаться в 11:00 во киевскому времени.

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Наталія Медведєва

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