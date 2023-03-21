Если бы Китай хотел прекратить войну, то четко сказал бы это Путину – глава комитета Рады

Китай мог бы остановить российскую агрессию, четко сказав российскому диктатору Владимиру Путину прекратить ее. Однако не делает этого и не продвигает реальный мирный план. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко (фракция Слуга народа).

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"Китай не то, что не может, он не хочет останавливать российскую агрессию. Если бы Китай действительно стремился к миру, то он бы очень четко сказал бы Путину, что надо немедленно прекратить агрессию и вывести российские войска с территории Украины", – говорит нардеп.

По мнению Мережко, Путин бы послушал Пекин, потому что боится остаться один, а Китай – в каком-то смысле последняя надежда российского диктатора.

"Показательно и то, что в Россию Си Цзиньпин едет лично, а с президентом Украины может поговорить только по телефону. Если бы Си хотел продвигать реальный мирный план, то он бы поехал не только в Россию, но и также в Украину", – добавил депутат.

Си Цзиньпин находится с трехдневным визитом в Москве: 20 марта он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го проводит официальные переговоры с расширенными делегациями.

В США скептически оценивают визит Си Цзиньпина и считают, что он обеспечивает дипломатическое прикрытие преступлениям Путина.

В МИД Украины ожидают, что Си Цзиньпин убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить президенту Владимиру Зеленскому после визита в Москву.

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Марко Сировой

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