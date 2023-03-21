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Если бы Китай хотел прекратить войну, то четко сказал бы это Путину – глава комитета Рады

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 19:50
Если бы Китай хотел прекратить войну, то четко сказал бы это Путину – глава комитета Рады - Фото
Александр Мережко (фото - пресс-служба Слуги народа)

Китай мог бы остановить российскую агрессию, четко сказав российскому диктатору Владимиру Путину прекратить ее. Однако не делает этого и не продвигает реальный мирный план. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко (фракция Слуга народа).

"Китай не то, что не может, он не хочет останавливать российскую агрессию. Если бы Китай действительно стремился к миру, то он бы очень четко сказал бы Путину, что надо немедленно прекратить агрессию и вывести российские войска с территории Украины", – говорит нардеп.

По мнению Мережко, Путин бы послушал Пекин, потому что боится остаться один, а Китай – в каком-то смысле последняя надежда российского диктатора.

"Показательно и то, что в Россию Си Цзиньпин едет лично, а с президентом Украины может поговорить только по телефону. Если бы Си хотел продвигать реальный мирный план, то он бы поехал не только в Россию, но и также в Украину", – добавил депутат.

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Марко Сировой
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война владимир путин си цзиньпин Александр Мережко
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