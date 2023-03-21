Глава внешнеполитического комитета: Риск поставок России оружия от Китая – высокий

Риск поставок России китайского оружия является высоким, считает глава внешнеполитического комитета Рады Александр Мережко (фракция Слуги народа). Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net.

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"Риск поставок Китаем России оружия – велик. Здесь вопрос в том, как именно это будет делать Китай, чтобы избежать западных санкций. Если появятся возможности предоставлять России оружие, чтобы это не привело к введению против Китая санкций, то Пекин может пойти на это", – отметил нардеп.

По его прогнозу, можно ожидать усиления поддержки России со стороны Китая, поскольку Пекин будет пытаться не допустить поражения своего вассала. А угроза санкций – это единственное, что сдерживает КНР от поставок оружия.

"Возможно, Китай придумает нечто, что позволит ему оказывать России военно-техническую помощь через третьи страны, такие как Северная Корея и Иран, чтобы не подвергаться опасности санкций", – добавил Мережко.

НАТО видит признаки, что Россия запросила у Китая летальное оружие, сообщил сегодня генсек Альянса Йенс Столтенберг. Однако пока НАТО и украинская разведка не видят признаков начала таких поставок от КНР.

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Марко Сировой

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