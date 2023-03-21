Глава комитета Рады: Сближение России и Китая – угроза Украине. Визит Си усиливает риски

Сближение России и Китая является угрозой для нацбезопасности Украины. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко (фракция Слуга народа).

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По его мнению, Си Цзиньпин понимает, что его визит в Москву углубит зависимость РФ от Китая и заставит российского диктатора Владимира Путина идти на еще большие уступки.

"Риски для Украины, безусловно, растут, поскольку, как мы видим, Россия и Китай активно пытаются усилить свое стратегическое партнерство. Китай, в частности, экономически поддерживает Россию и продвигает лицемерный "мирный план", направленный на дипломатическую поддержку агрессора", – заявил Мережко.

По его словам, сближение РФ и Китая, превращение России в вассала КНР – это серьезная угроза нацбезопасности Украины.

"Можно спрогнозировать, что Китай будет все больше поддерживать Россию разными путями, чтобы помочь своему вассалу избежать поражения", – добавил нардеп.

Си Цзиньпин находится с трехдневным визитом в Москве: 20 марта он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го проводит официальные переговоры с расширенными делегациями.

В США скептически оценивают визит Си Цзиньпина и считают, что он обеспечивает дипломатическое прикрытие преступлениям Путина.

В МИД Украины ожидают, что Си Цзиньпин убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить президенту Владимиру Зеленскому после визита в Москву.

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Марко Сировой

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