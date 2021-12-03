Если бы возникла угроза пассажирам, самолет полетел бы дальше – разведчик о вагнергейте

Бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Юрий Семенюк сказал, что при планировании операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера учитывались угрозы, которые могли возникнуть для гражданских лиц в случае вынужденной посадки самолета с наемниками в Украине. Об этом Семенюк сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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Семенюк осуществлял общее руководство подразделением в ГУР МО, которое проводило операцию против вагнеровцев.

Он сказал, что еще в начале любой операции, при ее планировании, учитываются все риски. "Если риск пересекает красную линию, эта операция не планируется далее в этом русле", – сказал он.

"Да, действительно, мы предполагали, что такой сценарий может быть, но дело в том, что никто не знал — ни россияне, ни турки — что происходит. И если бы информация была о том, что самолет садится по каким-то причинам, находившиеся на борту не знали бы, куда они садятся, они бы этого не понимали. И если бы возникли какие-то моменты угрозы гражданским людям в самолете, он бы просто полетел дальше", – сказал Семенюк.

Как известно, на последнем этапе операции планировалось посадить летящий из Минска в Стамбул самолет с вагнеровцами в Киеве под предлогом возможного взрыва на борту.

Во время пресс-конференции 26 ноября президент Владимир Зеленский сказал, что не мог допустить проведения последней фазы спецоперации — принудительной посадки самолета с вагнеровцами в Украине — в том числе из-за опасности для пассажиров самолета.

"Я говорю, хочу знать: самолет, который вылетает из Минска, Турецкие авиалинии. Там будут обычные люди. Там будут граждане Турции, туристы… больше ста человек, точно не помню… Вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине… У меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет? Может такое быть? Он отвечает: "Может". А может быть такое, что они заберут этот самолет и все люди погибнут? "Даже лучше. Мы обвиним в этом других". Я сказал – я считаю, что это не наша операция", – сказал Зеленский.

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Вадим Ребрина

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