UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Если бы возникла угроза пассажирам, самолет полетел бы дальше – разведчик о вагнергейте

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 22:36
Если бы возникла угроза пассажирам, самолет полетел бы дальше – разведчик о вагнергейте - Фото
Юрий Семенюк (скриншот с видео)

Бывший сотрудник Главного управления разведки Минобороны Юрий Семенюк сказал, что при планировании операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера учитывались угрозы, которые могли возникнуть для гражданских лиц в случае вынужденной посадки самолета с наемниками в Украине. Об этом Семенюк сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Семенюк осуществлял общее руководство подразделением в ГУР МО, которое проводило операцию против вагнеровцев.

Он сказал, что еще в начале любой операции, при ее планировании, учитываются все риски. "Если риск пересекает красную линию, эта операция не планируется далее в этом русле", – сказал он.

"Да, действительно, мы предполагали, что такой сценарий может быть, но дело в том, что никто не знал — ни россияне, ни турки — что происходит. И если бы информация была о том, что самолет садится по каким-то причинам, находившиеся на борту не знали бы, куда они садятся, они бы этого не понимали. И если бы возникли какие-то моменты угрозы гражданским людям в самолете, он бы просто полетел дальше", – сказал Семенюк.

Как известно, на последнем этапе операции планировалось посадить летящий из Минска в Стамбул самолет с вагнеровцами в Киеве под предлогом возможного взрыва на борту.

Во время пресс-конференции 26 ноября президент Владимир Зеленский сказал, что не мог допустить проведения последней фазы спецоперации — принудительной посадки самолета с вагнеровцами в Украине — в том числе из-за опасности для пассажиров самолета.

"Я говорю, хочу знать: самолет, который вылетает из Минска, Турецкие авиалинии. Там будут обычные люди. Там будут граждане Турции, туристы… больше ста человек, точно не помню… Вы предлагаете, чтобы снизился самолет и мы его приземлили в Украине… У меня вопрос: а если боевики захватят этот самолет? Может такое быть? Он отвечает: "Может". А может быть такое, что они заберут этот самолет и все люди погибнут? "Даже лучше. Мы обвиним в этом других". Я сказал – я считаю, что это не наша операция", – сказал Зеленский.

Читайте також: Третій Майдан. Чи стане вагнергейт "спусковим гачком" для обвалу рейтингу Зеленського

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гур мо вагнергейт юрий семенюк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 