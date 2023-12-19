Если деталь выпадает – сыпется весь механизм: Зеленский о выборах в США и о помощи Украине

Президент прокомментировал возможное избрание новым президентом США Дональда Трампа и отметил, что это может повлиять на помощь Украине

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что если дать возможность выпасть из платформы помощи Украине США, которые являются лидерами в ней, то это будет иметь плохое влияние на помощь Украине из Европы. Об этом стало известно на пресс-конференции по итогам 2023 года для украинских и зарубежных медиа.

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Зеленский считает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США, то страна будет иметь другую политику, ведь он "другой человек". Однако, он не уверен, изменится ли политика США в отношении Украины.

"Не нам выбирать, а их народу себе президента. Я не уверен, что политика страны изменится к Украине, политика США, однако мы должны трезво смотреть на это, что лидер имеет влияние", – подчеркнул он.

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Президент считает, что первые сигналы в политике будущего лидера США будут очень влиятельны.

"Если политика следующего президента, каким бы он ни был, будет другой к Украине, холоднее, или более внутренней, более экономной, то я думаю эти сигналы очень сильно повлияют на ход войны в Украине", – сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что "если одна мощная деталь выпадает, то механизм начинает сыпаться", поэтому, если дать возможность выпасть из платформы помощи "лидерам этой помощи" – это будет иметь не положительное влияние на помощь из Европы.

Во время последних республиканских президентских праймериз в 2016 году Трамп формально набрал необходимое количество делегатов, чтобы получить номинацию, только в конце мая.

8 ноября 2023 года спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которых свидетельствуют о том, что Байден проигрывает Трампу.

Байден говорит, что баллотировался во второй раз, чтобы Трамп не возглавил США.

В США суд отказал Трампу в закрытии дела о штурме Капитолия.

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