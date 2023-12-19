Якщо одна деталь випадає – сиплеться весь механізм: Зеленський про вибори в США та допомогу Україні

Президент прокоментував можливе обрання новим президентом США Дональда Трампа та зазначив, що це може мати вплив на допомогу Україні

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вважає, що якщо дати можливість випасти з платформи допомоги Україні США, які є лідерами в ній, то це матиме поганий вплив на допомогу Україні з Європи. Про це стало відомо на пресконференції за підсумками 2023 року для українських і закордонних медіа.

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Зеленський вважає що у разі обрання Дональда Трампа президентом США – країна матиме іншу політику, адже він "інша людина". Проте, Зеленський не впевнений, чи політика США щодо України зміниться.

"Не нам обирати, а їх народові собі президента. Я не впевнений, що політика країни зміниться до України, проте ми повинні тверезо дивитися на це, що лідер має вплив", – наголосив він.

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Президент вважає, що перші сигнали в політиці майбутнього лідера США будуть дуже впливові.

"Якщо політика наступного президента, яким би він не був, буде іншою до України, холоднішою, або більш внутрішньою, більш економною, то я думаю ці сигнали дуже сильно вплинуть на хід війни в Україні", – сказав український президент.

Зеленський наголосив, що "якщо одна потужна деталь випадає, то механізм починає сипатись", тому, якщо дати можливість випасти з платформи допомоги "лідерам цієї допомоги" – це матиме не позитивний вплив на допомогу з Європи.

8 листопада 2023 року спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати яких свідчать про те, що Байден програє Трампу.

Байден каже, що балотувався вдруге, щоб Трамп не очолив США.

У США суд відмовив Трампу у закритті справи про штурм Капітолія.

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