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"Это был цирк". С экспертами МАГАТЭ везде ходили военные РФ – сотрудник ЗАЭС Суспильному

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2022, 22:52
Миссия МАГАТЭ (фото: МАГАТЭ)

Сотрудник Запорожской АЭС на условиях анонимности рассказал Суспильному, что инспекторы миссии МАГАТЭ передвигались по станции и общались с работниками ЗАЭС в присутствии российских военных и работников Росатома.

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"Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали "карты прилетов" и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан" о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк", – рассказал сотрудник ЗАЭС.

По его словам, россияне убеждали представителей миссии, что на станции находятся войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения российской армии, а ЗАЭС обстреливают Вооруженные Силы Украины.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 

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Наталія Медведєва
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МАГАТЭ заэс
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