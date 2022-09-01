"Это был цирк". С экспертами МАГАТЭ везде ходили военные РФ – сотрудник ЗАЭС Суспильному
Сотрудник Запорожской АЭС на условиях анонимности рассказал Суспильному, что инспекторы миссии МАГАТЭ передвигались по станции и общались с работниками ЗАЭС в присутствии российских военных и работников Росатома.
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"Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали "карты прилетов" и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан" о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк", – рассказал сотрудник ЗАЭС.
По его словам, россияне убеждали представителей миссии, что на станции находятся войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения российской армии, а ЗАЭС обстреливают Вооруженные Силы Украины.
- 30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а 1 сентября добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
- В тот же день глава МАГАТЭ уехал с ЗАЭС, но на станции остаются пять участников миссии.
- Сотрудница ЗАЭС рассказала CNN о работе энергетиков в условиях российской оккупации.
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