"Это странная история". Корниенко обещает опубликовать результаты опроса от Зеленского

Результаты опроса от президента Владимира Зеленского во время местных выборов могут быть опубликованы вместе с отчетом партии Слуга народа. Об этом в интервью hromadske рассказал глава партии нардеп Александр Корниенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это какая-то странная история, мы планировали это сделать (опубликовать результаты – ред.), но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчета", – заявил Корниенко.

На вопрос, что помешало опубликовать результаты раньше, Корниенко заверил, что никакого умысла не было, а сами окончательные результаты совпадут "до десятых" с уже опубликованными предварительными. "Возможно, вопрос просто отошел на второй план, мы начали заниматься имплементацией этого, что оказалось интереснее", – сказал нардеп.

По его словам, работа ведется над законопроектами о сокращении числа депутатов в Раде и над легализацией медицинского каннабиса.

21 октября 2020 года в ОАСК поступал иск с требованием запретить Зеленскому проводить опрос общественного мнения в день голосования на местных выборах.

25 октября возле избирательных участков украинцам предлагали ответить на пять вопросов от Зеленского. Не было процедуры верификации, на анкетах отсутствовали серийные номера и исходные данные. Журналист LIGA.net смог пройти опрос несколько раз.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.