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"Это странная история". Корниенко обещает опубликовать результаты опроса от Зеленского

10.03.2021, 14:27
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Результаты опроса от президента Владимира Зеленского во время местных выборов могут быть опубликованы вместе с отчетом партии Слуга народа. Об этом в интервью hromadske рассказал глава партии нардеп Александр Корниенко.

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"Это какая-то странная история, мы планировали это сделать (опубликовать результаты – ред.), но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчета", – заявил Корниенко.

На вопрос, что помешало опубликовать результаты раньше, Корниенко заверил, что никакого умысла не было, а сами окончательные результаты совпадут "до десятых" с уже опубликованными предварительными. "Возможно, вопрос просто отошел на второй план, мы начали заниматься имплементацией этого, что оказалось интереснее", – сказал нардеп.

По его словам, работа ведется над законопроектами о сокращении числа депутатов в Раде и над легализацией медицинского каннабиса.

Денис Юдин
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Александр Корниенко пять вопросов зеленского опрос Зеленского
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