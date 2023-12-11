Euractiv: ЕС может отложить начало переговоров о вступлении Украины на март из-за Венгрии

Из-за позиции Венгрии на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря лидеры стран могут отложить начало переговоров о вступлении Украины в блок

Виктор Орбан (Фото: EРА)

Начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз может быть отложено до марта 2024 года из-за позиции Венгрии. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС.

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На саммите лидеров ЕС 14-15 декабря 2023 будут обсуждаться сразу несколько вопросов, касающихся Украины. Первое из них – это начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что будет блокировать вопросы Украины. Он требует от ЕС "стратегической дискуссии" о поддержке Киева, написали журналисты.

Европейские дипломаты считают, что заявки Грузии, Боснии и Герцеговины по поводу их присоединения к ЕС Орбан поддержал, но они провалятся, если Венгрия наложит вето на Украину.

"Нам казалось, что Орбан всегда знал, как далеко он может зайти, и что он точно будет знать, когда придет время слезть с дерева", – сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

По данным издания, те чиновники, которые ожидают, что Орбан сдвинется с места, называют возможным компромиссом переноса начала переговоров с Украиной на март 2024 года на окончательных условиях. Другие, однако, опасаются, что в этот раз венгерскому лидеру не удастся убедить.

Издание также подчеркнуло, что обеспечение новой финансовой помощи от Европы критически важно на фоне проблем с согласованием финансирования в США.

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"Мы находимся в ключевом моменте", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС, имея в виду ситуацию на поле боя и то, что Конгресс США не одобрил предложенный президентом Джо Байденом пакет помощи Украине в размере $60 млрд.

Другой собеседник отметил, что четкая и полноценная поддержка Украины от Европейского Союза – очень важна.

"Этот сигнал будет не только для Москвы, он тоже будет сигналом для Вашингтона, он также будет сигналом для Киева", – сказал он.

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Журналисты отметили, что некоторые члены ЕС настаивают на том, чтобы саммит, по крайней мере, пообещал выделить Украине пять млрд евро через Европейский фонд мира в следующем году.

Однако, по данным издания, некоторые брюссельские дипломаты считают, что блок избегнет худшего сценария и выполнит некоторые из обещаний, данных Украине.

"Будет ли это сложно? Да. Будет чрезвычайно сложно? Скорее всего. Будет ли кровь в воздухе в какой-то момент? Вероятно. Но я продолжаю считать, что решение можно найти", – сказал второй высокопоставленный чиновник ЕС.

СПРАВКА. Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования всех мер общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами. ЕФМ позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала стран, не входящих в ЕС. Фонд является внебюджетным инструментом и имел общий финансовый предел в пять млрд евро в ценах 2018 года на период 2021-2027 годов.

Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать с Украиной и Молдовой переговоры о вступлении в блок.

11 ноября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впервые с начала большой войны встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто. Кулеба рассказал, что на саммите Европейского совета, который состоится 14-15 декабря, западные лидеры рассмотрят четыре вопроса, связанных с Украиной и ее евроинтеграцией.

Президент Зеленский в гостевой ложе парламента Аргентины встретился и коротко побеседовал с премьер-министром Венгрии Орбаном.

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