Евпатория. Спутниковое фото батареи С-400 до атаки – позицию мог слить российский турист
Сетевой расследователь OSINTtechnical показал спутниковый снимок южного берега Крыма около Евпатории за 28 августа, где ночью 14 сентября был уничтожен очередной зенитный ракетный комплекс российских оккупантов С-400 "Триумф".
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На фото видны позиции расчетов противовоздушной обороны.
Аналитик независимого некоммерческого "мозгового центра" CNA пишет, что на снимке "российская батарея ЗРК С-400, которая, вероятно, была атакована сегодня рано утром недалеко от Евпатории".
По его предположению, местонахождение этой батареи было раскрыто еще в прошлом году на известном снимке российского туриста "где-то в районе озера Соленое".
В Евпатории сняли на видео атаку дронов и ракет "Нептун" на этот позиционный район ПВО оккупантов.
Источники LIGA.net сообщили утром 14 сентября, что это была операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун".
Эта атака была похожа на атаку 23 августа на позицию С-400 оккупантов в районе Оленевки на мысе Тарханкут.
- Кроме того, ночью 13 сентября 2023 года военные объекты РФ в Севастополе подверглись атаке с применением якобы 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG.
- Прилетело по судоремонтному заводу: там поврежден БДК "Минск" и одна из шести подлодок ЧФ РФ — дизель-электрическая "Ростов-на-Дону" проекта 636 "Варшавянка", носитель крылатых ракет "Калибр", спущенная на воду в 2014-м.
- Defense Express пишет, что это было первое в истории применение крылатых ракет для поражения подлодки за всю историю – и сразу результативное.
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