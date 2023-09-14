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Евпатория. Спутниковое фото батареи С-400 до атаки – позицию мог слить российский турист 

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 13:07
Евпатория. Спутниковое фото батареи С-400 до атаки – позицию мог слить российский турист  - Фото
Фото: соцсети оккупантов

Сетевой расследователь OSINTtechnical показал спутниковый снимок южного берега Крыма около Евпатории за 28 августа, где ночью 14 сентября был уничтожен очередной зенитный ракетный комплекс российских оккупантов С-400 "Триумф".

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На фото видны позиции расчетов противовоздушной обороны.

Аналитик независимого некоммерческого "мозгового центра" CNA пишет, что на снимке "российская батарея ЗРК С-400, которая, вероятно, была атакована сегодня рано утром недалеко от Евпатории".

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По его предположению, местонахождение этой батареи было раскрыто еще в прошлом году на известном снимке российского туриста "где-то в районе озера Соленое".

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В Евпатории сняли на видео атаку дронов и ракет "Нептун" на этот позиционный район ПВО оккупантов.

Источники LIGA.net сообщили утром 14 сентября, что это была операция контрразведки СБУ и ВМС, результатом которой стало уничтожения ЗРК С-400 "Триумф" стоимостью $1,2 млрд: по цели отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

Эта атака была похожа на атаку 23 августа на позицию С-400 оккупантов в районе Оленевки на мысе Тарханкут.

  • Кроме того, ночью 13 сентября 2023 года военные объекты РФ в Севастополе подверглись атаке с применением якобы 10 ракет Storm Shadow/SCALP-EG.
  • Прилетело по судоремонтному заводу: там поврежден БДК "Минск" и одна из шести подлодок ЧФ РФ — дизель-электрическая "Ростов-на-Дону" проекта 636 "Варшавянка", носитель крылатых ракет "Калибр", спущенная на воду в 2014-м.
  • Defense Express пишет, что это было первое в истории применение крылатых ракет для поражения подлодки за всю историю – и сразу результативное.

Смотрите также: "Тут даже изолента не поможет". Появилось еще одно фото БДК "Минск" после ракетного удара

Євген Пилипенко
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