Євпаторія. Супутникове фото батареї ЗРК С-400 до атаки ЗСУ – позицію міг злити російський турист
Мережевий розслідувач OSINTtechnical показав супутниковий знімок південного берега Криму біля Євпаторії за 28 серпня, де вночі 14 вересня було знищено черговий зенітний ракетний комплекс російських окупантів С-400 "Тріумф".
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На фото видно позиції розрахунків протиповітряної оборони.
Аналітик незалежного некомерційного "мозкового центру" CNA пише, що на знімку "російська батарея ЗРК С-400, яка, ймовірно, була атакована сьогодні вранці недалеко від Євпаторії".
За його припущенням, локацію цієї батареї було розкрито ще минулого року на відомому знімку російського туриста "десь у районі озера Солоне".
У Євпаторії зняли на відео атаку дронів та ракет "Нептун" на цей позиційний район ППО окупантів.
Джерела LIGA.net повідомили вранці 14 вересня, що це була операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".
Ця атака була схожа на атаку 23 серпня на позицію С-400 окупантів у районі Оленівки на мисі Тарханкут.
- Крім того, вночі 13 вересня 2023 року військові об'єкти РФ у Севастополі зазнали атаки із застосуванням нібито 10 ракет Storm Shadow /SCALP-EG.
- Прилетіло по судноремонтному заводу: там пошкоджено ВДК "Мінськ" і один із шести підводних човнів ЧФ РФ — дизель-електричний "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка", носій крилатих ракет "Калібр", спущений на воду 2014-го.
- Defense Express пише, що це було перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію – і одразу результативне.
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