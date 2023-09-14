RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Євпаторія. Супутникове фото батареї ЗРК С-400 до атаки ЗСУ – позицію міг злити російський турист

Этот материал также доступен на русском
14.09.2023, 13:07
Євпаторія. Супутникове фото батареї ЗРК С-400 до атаки ЗСУ – позицію міг злити російський турист - Фото
Фото: соцмережі окупантів

Мережевий розслідувач OSINTtechnical показав супутниковий знімок південного берега Криму біля Євпаторії за 28 серпня, де вночі 14 вересня було знищено черговий зенітний ракетний комплекс російських окупантів С-400 "Тріумф".

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На фото видно позиції розрахунків протиповітряної оборони.

Аналітик незалежного некомерційного "мозкового центру" CNA пише, що на знімку "російська батарея ЗРК С-400, яка, ймовірно, була атакована сьогодні вранці недалеко від Євпаторії".

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его

За його припущенням, локацію цієї батареї було розкрито ще минулого року на відомому знімку російського туриста "десь у районі озера Солоне".

Нажмите на фото выше, чтобы увеличить его

У Євпаторії зняли на відео атаку дронів та ракет "Нептун" на цей позиційний район ППО окупантів.

Джерела LIGA.net повідомили вранці 14 вересня, що це була операція контррозвідки СБУ та ВМС, результатом якої стало знищення ЗРК С-400 "Тріумф" вартістю $1,2 млрд: по цілі відпрацювали безпілотники та ракети "Нептун".

Ця атака була схожа на атаку 23 серпня на позицію С-400 окупантів у районі Оленівки на мисі Тарханкут.

  • Крім того, вночі 13 вересня 2023 року військові об'єкти РФ у Севастополі зазнали атаки із застосуванням нібито 10 ракет Storm Shadow /SCALP-EG.
  • Прилетіло по судноремонтному заводу: там пошкоджено ВДК "Мінськ" і один із шести підводних човнів ЧФ РФ — дизель-електричний "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка", носій крилатих ракет "Калібр", спущений на воду 2014-го.
  • Defense Express пише, що це було перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію – і одразу результативне.

Дивіться також: "Тут навіть ізострічка не допоможе". З'явилося ще одне фото ВДК "Мінськ" після ракетного удару

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнаокупаціяєвпаторіязркнептунс-400ракетний ударOSINT
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 