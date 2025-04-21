Еврокомиссия и Европарламент приспустили флаги в память о папе Франциске – фото
Европейский парламент и Европейская комиссия приспустили флаги в память о папе римском Франциске, умершем 21 апреля.
"Наши флаги приспущены в память о папе Франциске. Его наследие всегда будет вдохновлять нас к справедливости, миру и милосердию", – говорится в сообщении Еврокомиссии.
Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что в знак траура флаги возле здания учреждения также будут приспущены. Она добавила, что наследие Франциска будет помнить.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отдал приказ приспустить флаги на зданиях госучреждений, военных пунктов и кораблей во всей Америке.
Папа римский скончался 21 апреля, в 07:35. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл. С февраля Франциск болел двусторонней пневмонией и был госпитализирован, хотя сейчас ряд западных медиа, в частности Le Repubblica пишут, что понтифик мог уйти из жизни из-за инсульта.
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В Пасху, 20 апреля, Францисквысказался за мир в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию.
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