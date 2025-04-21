Еврокомиссия и Европарламент приспустили флаги в память о папе Франциске – фото

Здание Еврокомиссии (Фото: EU_Commission/Х)

Европейский парламент и Европейская комиссия приспустили флаги в память о папе римском Франциске, умершем 21 апреля.

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"Наши флаги приспущены в память о папе Франциске. Его наследие всегда будет вдохновлять нас к справедливости, миру и милосердию", – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что в знак траура флаги возле здания учреждения также будут приспущены. Она добавила, что наследие Франциска будет помнить.

Здание Европарламента (Фото: EP_President/Х)

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп отдал приказ приспустить флаги на зданиях госучреждений, военных пунктов и кораблей во всей Америке.

Папа римский скончался 21 апреля, в 07:35. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл. С февраля Франциск болел двусторонней пневмонией и был госпитализирован, хотя сейчас ряд западных медиа, в частности Le Repubblica пишут, что понтифик мог уйти из жизни из-за инсульта.

В последний день своей жизни папа римский встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. В пресс-службе Святого Престола тогда заявили, что встреча продолжалась несколько минут и стала возможностью обменяться пасхальными пожеланиями.

В Пасху, 20 апреля, Франциск высказался за мир в Украине, но в то же время не упомянул Россию и ее агрессию.

высказался за мир Мировые лидеры выразили соболезнования, среди которых и Владимир Зеленский.