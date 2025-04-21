Єврокомісія та Європарламент приспустили прапори у пам'ять про папу Франциска – фото
Європейський парламент та Європейська комісія приспустили прапори у пам'ять про папу римського Франциска, який помер 21 квітня.
"Наші прапори приспущені в пам'ять про папу Франциска. Його спадщина завжди надихатиме нас до справедливості, миру та милосердя", – йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що на знак жалоби прапори біля будівлі установи також будуть приспущені. Вона додала, що спадщину Франциска пам'ятатимуть.
Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав приспустити прапори на будівлях держустанов, військових пунктів та кораблів в усій Америці.
Папа римський помер 21 квітня, о 07:35. Про його смерть повідомив кардинал Кевін Фаррелл. З лютого Франциск хворів на двосторонню пневмонію й був госпіталізований, хоча зараз низка західних медіа, зокрема Le Repubblica пишуть, що понтифік міг піти з життя через інсульт.
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У Великдень, 20 квітня, Францисквисловився за мир в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію.
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