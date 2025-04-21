Єврокомісія та Європарламент приспустили прапори у пам'ять про папу Франциска – фото

Будівля Єврокомісії (Фото: EU_Commission/Х)

Європейський парламент та Європейська комісія приспустили прапори у пам'ять про папу римського Франциска, який помер 21 квітня.

"Наші прапори приспущені в пам'ять про папу Франциска. Його спадщина завжди надихатиме нас до справедливості, миру та милосердя", – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що на знак жалоби прапори біля будівлі установи також будуть приспущені. Вона додала, що спадщину Франциска пам'ятатимуть.

Будівля Європарламенту (Фото: EP_President/Х)

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав приспустити прапори на будівлях держустанов, військових пунктів та кораблів в усій Америці.

Папа римський помер 21 квітня, о 07:35. Про його смерть повідомив кардинал Кевін Фаррелл. З лютого Франциск хворів на двосторонню пневмонію й був госпіталізований, хоча зараз низка західних медіа, зокрема Le Repubblica пишуть, що понтифік міг піти з життя через інсульт.

В останній день свого життя папа римський зустрівся з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом. У пресслужбі Святого Престолу тоді заявили, що зустріч тривала кілька хвилин і стала нагодою обмінятися великодніми побажаннями.

У Великдень, 20 квітня, Франциск висловився за мир в Україні, але водночас не згадав Росію та її агресію.

висловився за мир Світові лідери висловили співчуття, з-поміж яких і Володимир Зеленський.