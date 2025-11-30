Европа инвестирует 20 млн евро в ПВО для Молдовы на фоне пролетов российских дронов

В ЕС отметили, что небо Молдовы не может стать жертвой войны России

Кайя Каллас (Фото: facebook.com/kallaskaja)

Евросоюз инвестирует 20 миллионов евро в противовоздушную оборону Молдовы на фоне инцидентов с российскими дронами. Об этом сообщила верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас.

Она отметила, что нарушение воздушного пространства Молдовы российскими беспилотниками являются неприемлемыми. По словам Каллас, это ставит под угрозу гражданское воздушное движение.

"ЕС в этом году инвестирует 20 млн евро в противовоздушную оборону Молдовы, чтобы помочь укрепить безопасность страны. Небо над Молдовой не может стать жертвой войны России", – отметила она.

В ночь на 29 ноября в Молдове на несколько часов закрывали воздушное пространство из-за пролетов дронов. Пограничники отметили, что БпЛА оставались незаметными для радаров.