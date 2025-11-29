В Молдове ночью на несколько часов закрывали воздушное пространство из-за пролетов дронов

В ночь на 29 ноября два БпЛА нарушили воздушное пространство Молдовы, оставаясь незаметными для радара

Российские дроны (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 29 ноября два дрона нарушили воздушное пространство Молдовы, в результате этого небо над страной пришлось закрыть на несколько часов. Об этом сообщило медиа NewsMaker со ссылкой на Пограничную полицию.

Пограничная полиция получила информацию о пролетах БпЛА от Службы авиационных операций Министерства обороны Молдовы. По данным ведомства, дроны пересекли воздушное пространство Молдовы по направлению Станиславка (Одесская область) – Веренкэу, оставаясь незаметными для радара.

Позже украинские пограничники сообщили молдавским коллегам, что БпЛА снова заметили по направлению Великая Кошница (Украина) – Руслановка (Сорокский район), которые пересекают государственную границу.

В результате власти приняли решение закрыть воздушное пространство Молдовы. Через несколько часов, в 01:27 его снова открыли после того, как пограничные службы Украины объявили, что беспилотники покинули территорию страны.

"На основании полученной информации принимаются предусмотренные законодательством процедурные меры, проверяется зона, через которую могли пройти дроны, однако пока не выявлено объектов, представляющих угрозу для безопасности граждан", — заверили пограничники.