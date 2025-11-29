У Молдові вночі на кілька годин закривали повітряний простір через прольоти дронів

У ніч проти 29 листопада два БпЛА порушили повітряний простір Молдови, залишаючись непомітними для радара

Російські дрони (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 29 листопада два дрони порушили повітряний простір Молдови, внаслідок цього небо над країною довелося закрити на кілька годин. Про це повідомило медіа NewsMaker із посиланням на Прикордонну поліцію.

Прикордонна поліція отримала інформацію про прольоти БпЛА від Служби авіаційних операцій Міністерства оборони Молдови. За даними відомства, дрони перетнули повітряний простір Молдови за напрямом Станіславка (Одеська область) – Веренкеу, залишаючись непомітними для радара.

Пізніше українські прикордонники повідомили молдавським колегам, що БпЛА знову помітили за напрямком Велика Кошниця (Україна) – Русланівка (Сорокський район), які перетинають державний кордон.

В результаті влада ухвалила рішення закрити повітряний простір Молдови. За кілька годин, о 01:27 його знову відкрили після того, як прикордонні служби України оголосили, що безпілотники залишили територію країни.

"На підставі отриманої інформації вживаються передбачені законодавством процедурні заходи, перевіряється зона, через яку могли пройти дрони, проте поки що не виявлено об'єктів, що становлять загрозу для безпеки громадян", — запевнили прикордонники.