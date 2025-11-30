Європа інвестує 20 млн євро в ППО для Молдови на тлі прольотів російських дронів
Євросоюз інвестує 20 мільйонів євро в протиповітряну оборону Молдови на тлі інцидентів з російськими дронами. Про це повідомила верховний представник Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.
Вона зазначила, що порушення повітряного простору Молдови російськими безпілотниками є неприйнятними. За словами Каллас, це ставить під загрозу цивільний повітряний рух.
"ЄС цього року інвестує 20 млн євро в протиповітряну оборону Молдови, щоб допомогти зміцнити безпеку країни. Небо над Молдовою не може стати жертвою війни Росії", – зазначила вона.
У ніч проти 29 листопада у Молдові на кілька годин закривали повітряний простір через прольоти дронів. Прикордонники зазначили, що БпЛА залишалися непомітними для радарів.
- 25 листопада російський безпілотник впав на дах будівлі у Молдові. Всього того дня повітряний простір країни порушило шість БпЛА.
- 26 листопада до будівлі МЗС Молдови принесли російський дрон, який залетів до країни, а російському послу вручило ноту протесту.
