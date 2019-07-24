Евросолидарность: В ГБР нет производств против Порошенко

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Партия Европейская солидарность заявляет, что в Государственное бюро расследований не ведет каких-либо дел против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявляет пресс-служба партии.

"В ГБР подтвердили, что никаких производств в отношении Петра Порошенко не существует", - утверждает партия Порошенко.

Порошенко явился в ГБР, "несмотря на отсутствие каких-либо повесток", целью визита была "готовность ответить на все вопросы следователей" - рассказала пресс-служба. Однако, как утверждают в партии, следователи оказались не готовы к беседе. Так же в партии сообщают, что никаких следственных действий против Порошенко на 25 июля не запланировано.

В то же время, в пресс-службе ГБР утверждают, что на завтра, 25 июля, Петру Порошенко назначен допрос.

11 июля ГБР вызывало Порошенко на допрос в деле по Кузне на Рыбальском. 16 июля его адвокат заявил, что Порошенко не пойдет в бюро до выборов.

17-го в ГБР сообщили, вызовут Порошенко повторно, поскольку в Госбюро поступило обращение адвокатов Порошенко о том, что он не может явиться на допрос до выборов, поэтому они просят перенести вызов на дату после 21 июля.



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