Евросоюз введет санкции против России в случае признания террористов на Донбассе

Евросоюз введет санкции против России в случае признания президентом Владимиром Путиным "независимыми республиками" захваченных Россией территорий Донбасса. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

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Европейский союз присоединился к призывам к России не аннексировать украинскую территорию.

"Если будет аннексия, будут санкции, а если будет признание, я положу на стол санкции, решение будут принимать министры", — заявил Боррель после встречи министров иностранных дел блока.

"Мы призываем президента Путина уважать международное право. Мы готовы отреагировать единым фронтом, если он примет это решение", — добавил он.

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Вадим Ребрина

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