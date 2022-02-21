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Евросоюз введет санкции против России в случае признания террористов на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 20:39
Евросоюз введет санкции против России в случае признания террористов на Донбассе - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Евросоюз введет санкции против России в случае признания президентом Владимиром Путиным "независимыми республиками" захваченных Россией территорий Донбасса. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Reuters

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Европейский союз присоединился к призывам к России не аннексировать украинскую территорию.

"Если будет аннексия, будут санкции, а если будет признание, я положу на стол санкции, решение будут принимать министры", — заявил Боррель после встречи министров иностранных дел блока.

"Мы призываем президента Путина уважать международное право. Мы готовы отреагировать единым фронтом, если он примет это решение", — добавил он.

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Вадим Ребрина
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