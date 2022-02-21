Евросоюз введет санкции против России в случае признания террористов на Донбассе
Евросоюз введет санкции против России в случае признания президентом Владимиром Путиным "независимыми республиками" захваченных Россией территорий Донбасса. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Reuters.
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Европейский союз присоединился к призывам к России не аннексировать украинскую территорию.
"Если будет аннексия, будут санкции, а если будет признание, я положу на стол санкции, решение будут принимать министры", — заявил Боррель после встречи министров иностранных дел блока.
"Мы призываем президента Путина уважать международное право. Мы готовы отреагировать единым фронтом, если он примет это решение", — добавил он.
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- Украина обратилась в ООН в связи с решением российских депутатов просить Путина признать оккупированные территории Донбасса.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание.
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