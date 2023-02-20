Евросоюз запустил гражданскую миссию на границе Азербайджана и Армении

Сегодня, 20 февраля, Европейский Союз запустил гражданскую Миссию ЕС в Армении для содействия стабильности на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Как отмечается, Миссия ЕС в Армении (EUMA) была официально создана решением Совета ЕС в рамках Общей политики безопасности и обороны (ОПБО).

"Путем своего развертывания на армянской стороне армяно-азербайджанской границы она призвана способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплению доверия и безопасности людей", – говорится в сообщении.

Ожидается, что Миссия обеспечит условия, которые будут благоприятствовать усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Подчеркивается, что в EUMA будет работать исключительно гражданский персонал, – около 100 человек, в том числе около 50 невооруженных наблюдателей.

Оперативный штаб миссии будет находиться в городе Ехегнадзоре.

В Совете ЕС напомнили, что 27 декабря 2022 года министр иностранных дел Армении предложил ЕС направить в Армению гражданскую миссию ОПБО.

Наталія Медведєва

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