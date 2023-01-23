В ЕС договорились отправить наблюдательную миссию в Армению. Азербайджан был против
Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник договорились о создании гражданской миссии в Армении. Ее задача – следить за ситуацией в приграничных районах Армении и способствовать нормализации отношений с Азербайджаном, сообщается на сайте Совета ЕС.
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"Создание миссии ЕС в Армении открывает новый этап в деятельности Евросоюза на Южном Кавказе. ЕС будет продолжать поддерживать усилия по деэскалации и стремиться тесно сотрудничать с обеими сторонами для достижения конечной цели устойчивого мира в регионе", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
В прошлом году Евросоюз уже отправлял в Армению небольшую наблюдательную миссию, чтобы не допустить повторения кровопролития на границе Армении и Азербайджана.
Мандат этой миссии был ограничен двумя месяцами. За это время она провела в общей сложности 176 патрульных выездов, прекратив работу 19 декабря 2022 года.
Новая миссия, согласованная по инициативе Армении, продлится два года с возможностью продления.
В Азербайджане не поддержали долгосрочную миссию Евросоюза. Президент страны Ильхам Алиев 10 января заявил, что из Баку никто расширенную миссию не согласовывал и что он воспринимает ее как нарушение договоренностей. Он добавил, что отправка такой миссии крайне нежелательна. "Это не укрепит безопасность; скорее это подорвет формат переговоров с нами", – сказал Алиев.
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