Еврсотат: В сентябре ЕС выдал украинцам на 49% больше решений о временной защите

Общее количество новых решений ЕС в сентябре достигло почти 80 000. Это рекордное количество с августа 2023 года

Беженцы (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В сентябре 2025 года страны Европейского Союза выдали на 79 205 новых решений о предоставлении временной защиты людям, которые покинули Украину из-за российской агрессии. Эта цифра на 49% больше, чем в августе, сообщил Евростат.

Такое количество заявок стало наибольшим за месяц с августа 2023 года. Рост произошел после того, как в конце августа Кабинет министров позволил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать из страны.

По состоянию на конец сентября 2025 года 4,3 млн человек, которые покинули Украину, имели статус временной защиты в странах ЕС. По сравнению с концом августа, количество украинцев под этим статусом выросло на 49 555 человек, или на 1,2%.

Больше всего людей с временной защитой проживает в Германии – около 1,2 млн человек (28,3% от общего количества в ЕС). На втором месте Польша – около 1 млн человек (23,5%), на третьем – Чехия (примерно 0,4 млн человек, 9%).

В большинстве стран ЕС количество лиц под временной защитой выросло. Наибольший прирост зафиксирован в Польше – (+на 12 960 человек; +1,3%), Германии (+7 585 человек; +0,6%) и Чехии (+3 455 человек, +0,9%). Уменьшение произошло только во Франции (-240 человек, -0,4%).

Самое высокое количество получателей временной защиты на 1 000 жителей имеют Чехия (35,7), Польша (27,6) и Эстония (25,5). В среднем по ЕС этот показатель составляет 9,6 человек на тысячу населения.

По данным Евростата, 98,4% всех лиц, получивших временную защиту в ЕС, являются гражданами Украины. Среди них женщины составляют 44%, дети – 31%, а взрослые мужчины -25,1%.

Данные Евростата по украинцам в Европе Фото: Евростат