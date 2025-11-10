Євростат: У вересні ЄС видав українцям на 49% більше рішень про тимчасовий захист

Загальна кількість нових рішень ЄС у вересні сягнула майже 80 000. Це рекордна кількість з серпня 2023 року

Біженці (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У вересні 2025 року країни Європейського Союзу видали на 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту людям, які залишили Україну через російську агресію. Ця цифра на 49% більша, ніж у серпні, повідомив Євростат.

Така кількість заявок стала найбільшою за місяць від серпня 2023 року. Зростання відбулося після того, як наприкінці серпня Кабінет міністрів дозволив чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати з країни.

Станом на кінець вересня 2025 року 4,3 млн людей, які покинули Україну, мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС. У порівнянні з кінцем серпня, кількість українців під цим статусом зросла на 49 555 осіб, або на 1,2%.

Найбільше людей із тимчасовим захистом проживає в Німеччині – близько 1,2 млн осіб (28,3% від загальної кількості в ЄС). На другому місці Польща – близько 1 млн осіб (23,5%), на третьому – Чехія (приблизно 0,4 млн осіб, 9%).

У більшості країн ЄС кількість осіб під тимчасовим захистом зросла. Найбільший приріст зафіксовано в Польщі – (+на 12 960 осіб; +1,3%), Німеччині (+7 585 осіб; +0,6%) і Чехії (+3 455 осіб, +0,9%). Зменшення відбулося лише у Франції (-240 осіб, -0,4%).

Найвищу кількість отримувачів тимчасового захисту на 1 000 жителів мають Чехія (35,7), Польща (27,6) і Естонія (25,5). У середньому по ЄС цей показник становить 9,6 осіб на тисячу населення.

За даними Євростату, 98,4% усіх осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС, є громадянами України. Серед них жінки становлять 44%, діти – 31%, а дорослі чоловіки — 25,125,1%.

Дані Євростату щодо українців у Європі Фото: Євростат