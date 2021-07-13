UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Facebook удалил пост посла Украины в Чехии. Он критиковал тезис "один народ"

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 15:21
Facebook удалил пост посла Украины в Чехии. Он критиковал тезис
Евгений Перебийнис (фото - Yevhen Perebyinis, Facebook)

Соцсеть Facebook удалила пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса, в котором он критиковал тезис об "одном народе", видимо, подразумевая вчерашнюю пропагандистскую статью президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в Facebook сам дипломат.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На опубликованном скриншоте видно, что публикация была удалена за "нарушение правил соцсети и разжигание ненависти". Перебийнис опубликовал и скриншот удаленного поста.

"Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали в течение нескольких столетий, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", –  говорилось в публикации.

Читайте также: Ткаченко ответил на статью Путина: Цари переписали историю, присвоив название Русь Москве

Послу непонятно, какое слово в этой публикации противоречит правилам Facebook и разжигает ненависть.

"Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они", – написал Перебийнис.

  • В конце июня Путин повторил пропагандистское клише о якобы единстве украинского и российского народов.
  • Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, иначе гривня ходила бы в России, а над нелегитимной Госдумой развевался бы желто-голубой флаг.
  • 12 июля Путин опубликовал пропагандисткую статью о том, что русские и украинцы якобы являются одним народом. Статья вышла на русском и украинском, она переполнена стереотипами и открытой ложью, LIGA.net провела фактчекинг и выбрала 10 самых ярких примеров.
  • Зеленский отреагировал на статью Путина с иронией. Он сказал, что "если президент РФ уже начал писать на украинском языке – значит, мы все правильно делаем".

Читайте также в разделе Мнения: Статья Путина об Украине – это фантомные боли одержимого неудачника. Передайте это старику

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Евгений Перебийнис facebook владимир путин посол дипломат статья один народ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 