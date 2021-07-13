Facebook удалил пост посла Украины в Чехии. Он критиковал тезис "один народ"

Соцсеть Facebook удалила пост посла Украины в Чехии Евгения Перебийниса, в котором он критиковал тезис об "одном народе", видимо, подразумевая вчерашнюю пропагандистскую статью президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в Facebook сам дипломат.

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На опубликованном скриншоте видно, что публикация была удалена за "нарушение правил соцсети и разжигание ненависти". Перебийнис опубликовал и скриншот удаленного поста.

"Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали в течение нескольких столетий, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают", – говорилось в публикации.

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Послу непонятно, какое слово в этой публикации противоречит правилам Facebook и разжигает ненависть.

"Ведь я никого не назвал прямо. Но "они" понимают, что "они" это "они", – написал Перебийнис.

В конце июня Путин повторил пропагандистское клише о якобы единстве украинского и российского народов.

Президент Владимир Зеленский ответил, что украинцы и россияне – не один народ, иначе гривня ходила бы в России, а над нелегитимной Госдумой развевался бы желто-голубой флаг.

12 июля Путин опубликовал пропагандисткую статью о том, что русские и украинцы якобы являются одним народом. Статья вышла на русском и украинском, она переполнена стереотипами и открытой ложью, LIGA.net провела фактчекинг и выбрала 10 самых ярких примеров.

провела фактчекинг и выбрала 10 самых ярких примеров. Зеленский отреагировал на статью Путина с иронией. Он сказал, что "если президент РФ уже начал писать на украинском языке – значит, мы все правильно делаем".

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Марк Сировой

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