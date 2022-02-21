Фейки по нарастающей. В штабе ООС опровергли, что "диверсанты ВСУ перешли границу России"

Сегодня, 21 февраля, в штабе Операции объединенных сил в комментарии LIGA.net назвали фейками "информацию" российских пропагандистских СМИ о пересечении украинскими "диверсантами" украино-российской границы, где якобы пятерых "бойцов ВСУ убили и уничтожили две БМП".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Каждый день мы подчеркиваем, что не ведем никаких наступательных действий. Там физически не могло появиться ни нашей техники, ни военнослужащих – мы не наступаем. Это все вымышленные вещи, просто фейки, продуцируемые с бешеным темпом с целью дискредитации наших Вооруженных Сил и нагнетания ситуации", – сказано в сообщении.

В штабе ООС подчеркнули, что ни один из фактов, распространяемых пропагандой, не соответствует действительности – сейчас любая информация об артиллерийских обстрелах и других наступательных действиях со стороны ВСУ является фейковой.

Сегодня в Генштабе ВСУ опровергли фейк СМИ о якобы обстреле российского пограничного пункта в Ростовской области – пропагандисты на фото и видео показывают хозпомещение.

17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие. При этом боевики пытались выдать обстрел за активные действия со стороны ВСУ, заявляя, что это якобы был детсад в ОРДЛО.

18 февраля террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.

Задача оккупантов на Донбассе – казус белли, но России не удастся спровоцировать Вооруженные силы Украины на обстрелы, и ВСУ открывают огонь на Донбассе исключительно в случае угрозы жизни военнослужащим, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Читайте также: Группа депутатов Рады и представителей мировых СМИ попали под обстрел на Донбассе – видео

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.