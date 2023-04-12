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Финляндия ответила на запрос Украины о поставках истребителей Hornet: Это неактуально

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 15:29
Финляндия ответила на запрос Украины о поставках истребителей Hornet: Это неактуально - Фото
Антти Кайкконен (Фото: EPA)

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что дискуссия о передаче Украине истребителей Hornet не является актуальной. Об этом он сообщил в интервью USU, которое цитирует YLE.

По его словам, истребители Hornet будут использоваться армией Финляндии в течение ближайших нескольких лет, после чего цикл их эксплуатации в около 30 лет закончится. 

Он отметил, что дискуссия о возможной передаче самолетов Украине не является актуальной.

"Ответ был дан на прошлой неделе", — сказал Кайкконен. 

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Дмитро Гриниченко
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война Финляндия авиация военная помощь Антти Кайкконен Hornet
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