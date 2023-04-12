Финляндия ответила на запрос Украины о поставках истребителей Hornet: Это неактуально

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что дискуссия о передаче Украине истребителей Hornet не является актуальной. Об этом он сообщил в интервью USU, которое цитирует YLE.

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По его словам, истребители Hornet будут использоваться армией Финляндии в течение ближайших нескольких лет, после чего цикл их эксплуатации в около 30 лет закончится.

Он отметил, что дискуссия о возможной передаче самолетов Украине не является актуальной.

"Ответ был дан на прошлой неделе", — сказал Кайкконен.

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Дмитро Гриниченко

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