Финляндия ответила на запрос Украины о поставках истребителей Hornet: Это неактуально
12.04.2023, 15:29
Антти Кайкконен (Фото: EPA)
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что дискуссия о передаче Украине истребителей Hornet не является актуальной. Об этом он сообщил в интервью USU, которое цитирует YLE.
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По его словам, истребители Hornet будут использоваться армией Финляндии в течение ближайших нескольких лет, после чего цикл их эксплуатации в около 30 лет закончится.
Он отметил, что дискуссия о возможной передаче самолетов Украине не является актуальной.
"Ответ был дан на прошлой неделе", — сказал Кайкконен.
- 5 февраля 2023 года глава МО Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя", но 17 февраля глава МИД Кулеба заявил, что истребители не пообещала пока ни одна из стран, хотя скоро объявят об обучении летчиков.
- 23 февраля заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Нуланд сказала, что в Белом доме обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения для долгосрочных гарантий безопасности.
- 28 марта глава Пентагона Остин допустил передачу ВСУ F-16, но не сейчас. Сказал: "На это нужно полтора года".
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