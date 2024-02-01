FP написало, что США и Германия тормозят вступление Украины в НАТО. Госдеп отреагировал

Foreign Policy написало, что США и Германия выступают против вступления Украины в НАТО во время войны

Мэтью Миллер (Фото: скриншот с видео)

Издание Foreign Policy написало, что Украина и страны Восточной Европы хотят ее скорейшего вступления в НАТО, однако против этого выступают Германия и США. В Государственном департаменте это опровергли.

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FP заявляет, что Украина и ее самые решительные сторонники подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева в Альянс, но США и Германия сопротивляются этому.

Журналисты пишут, что Вашингтон и Берлин считают опасным вступление Украины в НАТО, пока продолжается война, так как боятся войны между РФ и Альянсом.

Одновременно утверждается, что в перспективе они согласны на вступление Украины в союз.

Спикер Госдепа США Мэтью Миллер на брифинге назвал подобные сообщения "неверными".

"Вы слышали, как сам президент, а также госсекретарь неоднократно говорили, что Украина будет членом НАТО", — заявил дипломат.

11 июля 2023 года было опубликовано итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе: главные тезисы. Украина не получила приглашения, но было договорено, что нет нужды в ПДЧ.

29 ноября на заседании Совета Украина-НАТО была представлена адаптированная Годовая национальная программа по дальнейшему реформированию, чтобы соответствовать требованиям Альянса.

5 января 2024 года председатель Верховной Рады Стефанчук анонсировал создание отдельного комитета в парламенте, который будет заниматься адаптацией украинских законов к стандартам НАТО.

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