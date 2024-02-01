FP написало, що США та Німеччина гальмують вступ України до НАТО. Держдеп відреагував

Foreign Policy написало, що США та Німеччина виступають проти вступу України до НАТО під час війни

Метью Міллер (Фото: скриншот з відео)

Видання Foreign Policy написало, що Україна та країни Східної Європи хочуть її якнайшвидшого вступу до НАТО, проте проти цього виступають Німеччина та США. У Державному департаменті це спростували.

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FP заявляє, що Україна та її найрішучіші прихильники підштовхують НАТО до офіційного запрошення Києва до Альянсу, але США та Німеччина опираються цьому.

Журналісти пишуть, що Вашингтон і Берлін вважають небезпечним вступ України до НАТО, поки триває війна, оскільки бояться війни між РФ та Альянсом.

Водночас стверджується, що у перспективі вони згодні на вступ України до спілки.

Спікер Держдепу США Метью Міллер на брифінгу назвав подібні повідомлення "невірними".

"Ви чули, як сам президент, а також держсекретар неодноразово говорили, що Україна буде членом НАТО", – заявив дипломат.

11 липня 2023 року було опубліковано підсумкове комюніке саміту НАТО у Вільнюсі: головні тези. Україна не отримала запрошення, але було домовлено, що немає потреби у ПДЧ.

29 листопада на засіданні Ради Україна-НАТО була представлена адаптована Річна національна програма щодо подальшого реформування, щоб відповідати вимогам Альянсу.

5 січня 2024 року голова Верховної Ради Стефанчук анонсував створення окремого комітету в парламенті, який займатиметься адаптацією українських законів до стандартів НАТО.

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