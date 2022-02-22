UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Франция: Речь Путина — "смесь косных и параноидальных идей". Он нарушил обещание Макрону

Цей матеріал також доступний українською
22.02.2022, 16:47
Франция: Речь Путина —
Фото: EPA

Франция охарактеризовала обращение президента страны-агрессора Владимира Путина к россиянам на тему Украины как "параноидальное", обвинив его в нарушении обещаний, данных своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, и пригрозив ввести адресные санкции. Об этом сообщает France 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы с нашими европейскими партнерами собираемся ввести соответствующие целенаправленные санкции против интересов России", — заявил сегодня журналистам министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, добавив, что Франция оставляет за собой право усилить санкции, если Путин пойдет дальше в своих действиях.

Речь Путина, в которой он признал "независимыми" оккупированные Россией районы Донбасса, – это смесь "косных и параноидальных идей", заявил представитель президента Франции, добавив, что российский лидер "не выполнил обещаний, данных" Макрону.

Чиновник, попросивший не называть его имени, сказал, что дальнейшие "военные действия" России не исключаются, и добавил, что ЕС готовит список российских юридических и физических лиц, которые должны быть подвергнуты санкциям в качестве "соразмерного" ответа.

Путин "сделал четкий выбор, нарушив свои обязательства", сказал чиновник, добавив, что во вторник в Брюсселе начнутся обсуждения по разработке санкций.

Читайте также: Угроза большой войны России против Украины. Главные новости – хроника



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции Донбасс владимир путин эмманюэль макрон
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 