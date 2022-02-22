Франция: Речь Путина — "смесь косных и параноидальных идей". Он нарушил обещание Макрону

Франция охарактеризовала обращение президента страны-агрессора Владимира Путина к россиянам на тему Украины как "параноидальное", обвинив его в нарушении обещаний, данных своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, и пригрозив ввести адресные санкции. Об этом сообщает France 24.

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"Мы с нашими европейскими партнерами собираемся ввести соответствующие целенаправленные санкции против интересов России", — заявил сегодня журналистам министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, добавив, что Франция оставляет за собой право усилить санкции, если Путин пойдет дальше в своих действиях.

Речь Путина, в которой он признал "независимыми" оккупированные Россией районы Донбасса, – это смесь "косных и параноидальных идей", заявил представитель президента Франции, добавив, что российский лидер "не выполнил обещаний, данных" Макрону.

Чиновник, попросивший не называть его имени, сказал, что дальнейшие "военные действия" России не исключаются, и добавил, что ЕС готовит список российских юридических и физических лиц, которые должны быть подвергнуты санкциям в качестве "соразмерного" ответа.

Путин "сделал четкий выбор, нарушив свои обязательства", сказал чиновник, добавив, что во вторник в Брюсселе начнутся обсуждения по разработке санкций.

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Вадим Ребрина

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