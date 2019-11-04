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ФСБ в Крыму заставляет сотрудничать украинских перевозчиков - СБУ

ФСБ в Крыму заставляет сотрудничать украинских перевозчиков - СБУ - Фото
ФСБ (фото - ЕРА)
04.11.2019, 14:09

Спецслужба не гнушается методами воздействия, используя шантаж и запугивание

Служба безопасности Украины установила, что ФСБ России в захваченном Крыму при помощи шантажа принуждает к сотрудничеству украинских перевозчиков и тех, кто устроился на работу на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

От граждан Украины требуется, чтобы они собирали информацию об украинских пограничниках, военных и сотрудниках СБУ, которые работают у админграницы с Крымом. В дальнейшем ФСБ с помощью этой информации пытается завербовать украинских правооохранителей.  

Отмечается, что прежде всего предложения о сотрудничестве поступают частным перевозчикам и тем, кто устроился на работу в Крыму и регулярно пересекает границу. Для давления на потенциального осведомителя фсбшники используют шантаж, запугивание, компромат; угрожают запретом на въезд на территорию полуострова.

СБУ предупреждает, что за подобные правонарушения грозит срок от 10 до 15 лет, однако от ответственности могут освобождаться те, кто передумал сотрудничать с вражеской спецслужбой.

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