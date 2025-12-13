Гамбия, Сьерра-Леоне и Панама. Зеленский ввел масштабные санкции против теневого флота РФ
Танкер тіньового флоту рф. Фото Vesselfinder

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о применении санкций против 656 морских судов, которые являются частью теневого флота, сообщает Офис президента.

Это – самый большой санкционный пакет, который когда-либо применяли к теневому флоту России.

"По результатам мониторинга Черного, Красного и Балтийского морей установлено, что Россия использовала эти суда для обхода санкций Европейского Союза, G7 и других государств и таким образом экспортировала нефть, нефтепродукты и сжиженный газ", – говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что владельцы и экипажи кораблей выключали Автоматическую идентификационную систему и использовали схемы, которые скрывают право собственности и происхождение груза.

Подсанкционные суда ходили под флагами более 50 стран, чаще всего – Гамбии, Сьерра-Леоне, Панамы и Камеруна. Украина передаст всю соответствующую информацию в эти государства и будет работать с ними ради прекращения выдачи лицензий.

Согласно сообщению, Украина будет работать с партнерами над синхронизацией этих санкций в их юрисдикциях. В то же время значительная часть судов уже находится под санкциями США, Великобритании, Евросоюза, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

  • 10 декабря Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ поразила в Черном море танкер Dashan "теневого флота" страны-агрессора РФ.
  • В конце ноября взрывы также были еще на одном "теневом" танкере – инцидент произошел вблизи африканского побережья. Впоследствии компания-владелец судна решила прекратить все судоходные операции, связанные с Россией.
  • 2 декабря танкер под флагом страны-агрессора MIDVOLGA-2 заявил об атаке у турецкого побережья. В то же время украинский МИД отрицал причастность Киева к этому, заявив о возможную провокацию РФ.
  • Путин угрожал, что РФ "расширит" удары по украинским портам и судам, заходящим в них, якобы "в ответ" на атаки по танкерам. Глава МИД Сибига отметил, что новые угрозы диктатора показывают то, что он не собирается завершать войну.
