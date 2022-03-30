Гарантии безопасности можно подписывать только после вывода войск РФ – посол Украины в ООН

Подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины возможно только после возвращения войск РФ на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года. Об этом заявил посол Украины в ООН Сергей Кислица.

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Постпред Украины при ООН заявил, сегодняшние переговоры в Стамбуле продемонстрировали, что Россия, возможно, готова делать шаги вперед, хотя до устойчивого прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации еще далеко.

"Подписание договора о гарантиях безопасности Украины будет возможно только после вывода всех российских вооруженных формирований в места дислокации по состоянию на 23 февраля 2022 года", – говорится в Twitter Кислицы.

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По итогам встречи 29 марта в Турции один из переговорщиков, глава фракции Слуги народа Давид Арахамия заявил, что гарантии безопасности для Украины по силе должны быть аналогичны 5-й статье устава НАТО.

Один из переговорщиков, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине будет полезно присутствие страны-оккупанта РФ среди подписантов потенциального будущего договора о гарантиях безопасности.

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Наталия Медведева

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