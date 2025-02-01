Газовый скандал со Словакией. Фицо грозится ветировать решения по Украине на уровне ЕС

Премьер Словакии снова пригрозил контрмерами, если Украина не возобновит транзит газа через свою территорию

Роберт Фицо (Фото: ЕРА/ZUZANA GOGOVA)

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет блокировать поставки электроэнергии и гуманитарной помощи Украине в ответ на прекращение транзита российского газа по ее территории. В то же время он угрожает ветировать решения по Украине на уровне Евросоюза, передает SME.

Отмечается, что Фицо снова пригрозил контрмерами, если Украина не возобновит транзит газа через свою территорию.

В то же время он заверил, что Братислава не будет останавливать аварийные поставки электроэнергии и не будет пересматривать гуманитарную помощь. Словацкий премьер объяснил, что такие действия коснулись бы украинских граждан, а Словакия к этому не стремится.

"Похоже, что мера в виде ветирования определенных решений Европейского совета по Украине является наиболее приемлемым ответом на одностороннее, бессмысленное, политическое и вредное решение президента Зеленского", – сказал он.