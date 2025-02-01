Газовый скандал со Словакией. Фицо грозится ветировать решения по Украине на уровне ЕС
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет блокировать поставки электроэнергии и гуманитарной помощи Украине в ответ на прекращение транзита российского газа по ее территории. В то же время он угрожает ветировать решения по Украине на уровне Евросоюза, передает SME.
Отмечается, что Фицо снова пригрозил контрмерами, если Украина не возобновит транзит газа через свою территорию.
В то же время он заверил, что Братислава не будет останавливать аварийные поставки электроэнергии и не будет пересматривать гуманитарную помощь. Словацкий премьер объяснил, что такие действия коснулись бы украинских граждан, а Словакия к этому не стремится.
"Похоже, что мера в виде ветирования определенных решений Европейского совета по Украине является наиболее приемлемым ответом на одностороннее, бессмысленное, политическое и вредное решение президента Зеленского", – сказал он.
- 1 января 2025 года закончилось действие пятилетнего соглашения на транзит российского газа между Украиной и Россией.
- 11 января Фицо назвал Зеленского "нищим" и "ненадежным партнером", в отличие от России, "которая никогда не обманывала Словакию". В тот же день он заявил, что Путин пообещал найти новые пути поставок газа в Словакию.
- 13 января премьер Словакии пригласил Зеленского на переговоры о транзите российского газа недалеко от границы с Украиной. В ответ украинский лидер пригласил премьера в Киев 17 января.
- 20 января психиатры и психологи Словакии попросили отставки Фицо с должности премьера. Он обвинил их в злоупотреблении профессией.