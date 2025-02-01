Газовий скандал зі Словаччиною. Фіцо погрожує ветувати рішення щодо України на рівні ЄС
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не блокуватиме постачання електроенергії та гуманітарної допомоги Україні у відповідь на припинення транзиту російського газу її територією. Натомість він погрожує ветувати рішення щодо України на рівні Євросоюзу, передає SME.
Зазначається, що Фіцо знову пригрозив контрзаходами, якщо Україна не відновить транзит газу через свою територію.
Водночас він запевнив, що Братислава не зупинятиме аварійних постачань електроенергії та не переглядатиме гуманітарну допомогу. Словацький прем'єр пояснив, що такі дії зачепили б українських громадян, а Словаччина цього не прагне.
"Схоже, що захід у вигляді ветування певних рішень Європейської ради щодо України є найбільш прийнятною відповіддю на одностороннє, безглузде, політичне та шкідливе рішення президента Зеленського", – сказав він.
- 1 січня 2025 року закінчилася дія п'ятирічної угоди на транзит російського газу між Україною та Росією.
- 11 січня Фіцо назвав Зеленського "жебраком" і "ненадійним партнером", на відміну від Росії, "яка ніколи не обманювала Словаччину". Того ж дня він заявив, що Путін пообіцяв знайти нові шляхи постачання газу до Словаччини.
- 13 січня прем'єр Словаччини запросив Зеленського на переговори про транзит російського газу неподалік кордону з Україною. У відповідь український лідер запросив прем'єра до Києва 17 січня.
- 20 січня психіатри та психологи Словаччини попросили відставки Фіцо з посади прем'єра. Він звинуватив їх у зловживанні професією.