Газовий скандал зі Словаччиною. Фіцо погрожує ветувати рішення щодо України на рівні ЄС

Прем'єр Словаччини знову пригрозив контрзаходами, якщо Україна не відновить транзит газу через свою територію

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА/ZUZANA GOGOVA)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не блокуватиме постачання електроенергії та гуманітарної допомоги Україні у відповідь на припинення транзиту російського газу її територією. Натомість він погрожує ветувати рішення щодо України на рівні Євросоюзу, передає SME.

Зазначається, що Фіцо знову пригрозив контрзаходами, якщо Україна не відновить транзит газу через свою територію.

Водночас він запевнив, що Братислава не зупинятиме аварійних постачань електроенергії та не переглядатиме гуманітарну допомогу. Словацький прем'єр пояснив, що такі дії зачепили б українських громадян, а Словаччина цього не прагне.

"Схоже, що захід у вигляді ветування певних рішень Європейської ради щодо України є найбільш прийнятною відповіддю на одностороннє, безглузде, політичне та шкідливе рішення президента Зеленського", – сказав він.