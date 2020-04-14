ГБР обвинило Луценко в незаконном решении по делу Черновол

В Госбюро расследований считают незаконным решение на тот момент генпрокурора Юрия Луценко об изменении подследственности в деле о поджоге офиса Партии регионов 18 февраля 2014 года, в котором фигурирует экс-депутат Татьяна Черновол. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Там рассказали, что досудебное расследование по делу об убийстве Владимира Захарова в результате поджога офиса ПР изначально проводилось полицией, которая, по данным ГБР, сформировала основную доказательную базу.
"После принятия генеральным прокурором Юрием Луценко решения об изменении подследственности в указанном производстве и передаче его в Департамент спецрасследований под руководством Сергея Горбатюка следственные действия в производстве не проводились", - говорится в сообщении.
В ГБР считают, что личное присутствие Луценко во время событий, связанных с поджогом офиса ПР, указывает на незаконность принятия им процессуальных решений в этом производстве, где он является свидетелем и может свидетельствовать о конфликте интересов при принятии решения об изменении подследственности.
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25 марта 2020 г прокурором департамента процессуального руководства по делам Майдана эпизод по факту гибели Захарова передан для дальнейшего расследования в территориальное управление ГБР, расположенное в Киеве.
"Изучением материалов и проведением дополнительных процессуальных действий, следователями ГБР установлено, что в совершении умышленного убийства гражданина Захарова обоснованно подозревается Татьяна Черновол", - сказано в сообщении.
В ГБР отметили, что на период дальнейшего следствия будут просить избрать меру пресечения Черновол в виде круглосуточного домашнего ареста.