ГБР обвинило Луценко в незаконном решении по делу Черновол

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Госбюро расследований считают незаконным решение на тот момент генпрокурора Юрия Луценко об изменении подследственности в деле о поджоге офиса Партии регионов 18 февраля 2014 года, в котором фигурирует экс-депутат Татьяна Черновол. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Там рассказали, что досудебное расследование по делу об убийстве Владимира Захарова в результате поджога офиса ПР изначально проводилось полицией, которая, по данным ГБР, сформировала основную доказательную базу.

"После принятия генеральным прокурором Юрием Луценко решения об изменении подследственности в указанном производстве и передаче его в Департамент спецрасследований под руководством Сергея Горбатюка следственные действия в производстве не проводились", - говорится в сообщении.

В ГБР считают, что личное присутствие Луценко во время событий, связанных с поджогом офиса ПР, указывает на незаконность принятия им процессуальных решений в этом производстве, где он является свидетелем и может свидетельствовать о конфликте интересов при принятии решения об изменении подследственности.

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25 марта 2020 г прокурором департамента процессуального руководства по делам Майдана эпизод по факту гибели Захарова передан для дальнейшего расследования в территориальное управление ГБР, расположенное в Киеве.

"Изучением материалов и проведением дополнительных процессуальных действий, следователями ГБР установлено, что в совершении умышленного убийства гражданина Захарова обоснованно подозревается Татьяна Черновол", - сказано в сообщении.

В ГБР отметили, что на период дальнейшего следствия будут просить избрать меру пресечения Черновол в виде круглосуточного домашнего ареста.

10 апреля, после утреннего обыска, Черновол сообщили о подозрении в причинении смерти, совершенном по предварительному сговору группой лиц, которое к тому же было опасным для жизни других людей ( п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115.).

По версии следствия, 18 февраля 2014 года Черновол вместе с неустановленным мужчиной якобы забросила бутылку с горючей смесью в офис Партии регионов на Липской. В пожаре погиб Владимир Захаров 1948 года рождения.

Глава МВД Арсен Аваков назвал предъявление подозрения Черновол "неадекватным и постыдным" и призвал первого замглавы ГБР Александрва Бабикова, который, по информации Авакова, "инспирировал" дело против Черновол, подать в отставку.

В ГБР ответили , что Бабиков не принимает решений по делам, связанным с Майданом.