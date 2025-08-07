ГБР ответило на обвинения Сийярто: Расследование смерти венгра на Закарпатье продолжается

ГБР (Иллюстративное фото: t.me/DBRgovua)

Государственное бюро расследований опровергло обвинения венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто относительно того, что расследование смерти гражданина Украины, этнического венгра Иосифа Шебештеня в больнице на Закарпатье 6 июля 2025 года якобы не продолжается.

"Государственное бюро расследований заявляет, что такие заявления носят манипулятивный характер и не соответствуют действительности", – сказано в заявлении.

Закарпатская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона в начале июля зарегистрировала уголовное производство по признакам превышения военным служебным лицом власти или служебных полномочий. Расследовать производство поручили подразделению Территориального управления ГБР во Львове.

Правоохранители установили, что мужчина был призван на службу 14 июня в городе Мукачево. В тот же день он прошел военно-врачебную комиссию при Ужгородском районном территориальном центре комплектования и соцподдержки, которая признала его годным к службе в армии. В ГБР отметили, что мужчина не жаловался в тот момент на здоровье.

После этого он был направлен в воинскую часть, которую самовольно покинул 18 июня, а уже 19 июня он обратился в Береговскую областную психиатрическую больницу, где пожаловался на головную боль и подозрение на сотрясение мозга из-за травмы.

В тот же день скорая помощь доставила Шебештеня в Береговскую районную больницу, но врачи не обнаружили у него серьезных повреждений. 24 июня по собственному согласию он был переведен в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи города Берегово.

7 июля в местное отделение полиции поступило сообщение о том, что 6 июля Шебештень умер в медицинском учреждении. При осмотре тела признаков насильственной смерти и телесных повреждений обнаружено не было.

"В рамках уголовного производства проведена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели, в том числе военнослужащие и врачи. Судебно-медицинская экспертиза также не выявила каких-либо признаков насильственной смерти. Расследование продолжается", – отметили в ГБР.