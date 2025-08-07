У ДБР відповіли на звинувачення Сійярто: Розслідування смерті угорця на Закарпатті триває
Державне бюро розслідувань заперечило звинувачення угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто щодо того, що розслідування смерті громадянина України, етнічного угорця Йосипа Шебештеня у лікарні на Закарпатті 6 липня 2025 року нібито не триває.
"Державне бюро розслідувань заявляє, що такі заяви мають маніпулятивний характер і не відповідають дійсності", – сказано в заяві.
Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону на початку липня зареєструвала кримінальне провадження за ознаками перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Розслідувати провадження доручили підрозділу Територіального управління ДБР у Львові.
Правоохоронці встановили, що чоловік був призваний на службу 14 червня у місті Мукачево. Того ж дня він пройшов військово-лікарську комісію при Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки, яка визнала його придатним до служби у війську. У ДБР наголосили, що чоловік не скаржився в той момент на здоров'я.
Після цього він був направлений до військової частини, яку самовільно залишив 18 червня, а вже 19 червня він звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні, де поскаржився на головний біль і підозру на струс мозку через травму.
Того ж дня швидка допомога доставила Шебештеня до Берегівської районної лікарні, але лікарі не виявили в нього серйозних ушкоджень. 24 червня за власною згодою він був переведений до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги міста Берегове.
7 липня до місцевого відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 6 липня Шебештень помер у медичному закладі. Під час огляду тіла ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень виявлено не було.
"У межах кримінального провадження проведено судово-медичну експертизу, допитано свідків, у тому числі військовослужбовців і лікарів. Судово-медична експертиза також не виявила будь-яких ознак насильницької смерті. Розслідування триває", – зазначили в ДБР.
- 10 липня у Сухопутних військах Збройних Сил України спростували інформацію про нібито побиття угорця, що призвело до його смерті. За даними військових, загиблий був громадянином України, мобілізованим 14 червня на законних підставах.
- Реагуючи на загострення з боку Угорщини, речник української дипломатії Тихий заявляв, що якщо в Будапешта є занепокоєння долею етнічних угорців, які мешкають в Україні, то йому треба вимагати від Росії припинення війни.
- 17 липня Угорщина заборонила в'їзд на свою територію трьом українським військовим керівникам, яких Будапешт звинувачує у нібито причетності до смерті угорця після мобілізації на Закарпатті.
- 6 серпня Сійярто заявив, що Україна нібито відмовляється розслідувати смерть угорця на Закарпатті. За його словами, наша країна "не тільки не має місця в ЄС, але й не може вважатися цивілізованою".
