У ДБР відповіли на звинувачення Сійярто: Розслідування смерті угорця на Закарпатті триває

Бюро розкрило деталі справи, вже опитані військові, лікарі та інші свідки

ДБР (Ілюстративне фото: t.me/DBRgovua)

Державне бюро розслідувань заперечило звинувачення угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто щодо того, що розслідування смерті громадянина України, етнічного угорця Йосипа Шебештеня у лікарні на Закарпатті 6 липня 2025 року нібито не триває.

"Державне бюро розслідувань заявляє, що такі заяви мають маніпулятивний характер і не відповідають дійсності", – сказано в заяві.

Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону на початку липня зареєструвала кримінальне провадження за ознаками перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень. Розслідувати провадження доручили підрозділу Територіального управління ДБР у Львові.

Правоохоронці встановили, що чоловік був призваний на службу 14 червня у місті Мукачево. Того ж дня він пройшов військово-лікарську комісію при Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соцпідтримки, яка визнала його придатним до служби у війську. У ДБР наголосили, що чоловік не скаржився в той момент на здоров'я.

Після цього він був направлений до військової частини, яку самовільно залишив 18 червня, а вже 19 червня він звернувся до Берегівської обласної психіатричної лікарні, де поскаржився на головний біль і підозру на струс мозку через травму.

Того ж дня швидка допомога доставила Шебештеня до Берегівської районної лікарні, але лікарі не виявили в нього серйозних ушкоджень. 24 червня за власною згодою він був переведений до Обласного закладу з надання психіатричної допомоги міста Берегове.

7 липня до місцевого відділення поліції надійшло повідомлення про те, що 6 липня Шебештень помер у медичному закладі. Під час огляду тіла ознак насильницької смерті та тілесних ушкоджень виявлено не було.

"У межах кримінального провадження проведено судово-медичну експертизу, допитано свідків, у тому числі військовослужбовців і лікарів. Судово-медична експертиза також не виявила будь-яких ознак насильницької смерті. Розслідування триває", – зазначили в ДБР.