Где усиливать или ослаблять коронавирусный карантин, выявляют без участия человека – Ляшко

Главный санитарный врач рассказал об инструменте математического анализа, который применяется для зонирования территорий по росту/снижению случаев

Региональные тенденции роста заболеваемости коронавирусом начали выявлять благодаря новому аналитическому инструменту математического анализа. Он в автономном режиме показывает города и районы с существенным усложнением эпидемической ситуации, пишет в Facebook главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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По словам замглавы Минздрава, матан-аппарат написали сотрудники Киевской школы экономики.

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Ляшко объяснил, что такой инструмент прогнозирования в режиме реального времени позволяет реагировать на возможное ухудшение ситуации на каждой отдельной территории и принимать решения по усилению карантинных мер между заседаниями "коронавирусной" комиссии ТЭБ ЧС.

"Для нас сверхважно раннее выявление тенденций... Благодаря нововведениям, уже было установлено 19 админтерриторий (из 617), где недельный процентный рост случаев COVID-19 покрывает 100% роста в целом по стране", – пояснил он важность инструмента анализа.

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Евгений Пилипенко

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